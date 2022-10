L'ultime provocation de Kanye West: porter un t-shirt sur lequel est écrit «White Lives Matter». instagram

Après son slogan raciste, Kanye West insulte une journaliste de Vogue

Le T-Shirt «White Lives Matter» de Kanye West lors de son défilé lundi a été critiqué par une journaliste influente de Vogue. Ye n'a pas aimé et a riposté.

Raphael Siems / watson.de

Lundi 3 octobre, Kanye West, ou Ye, a organisé un défilé secret jusqu'à la dernière minute à la Fashion Week de Paris. Le rappeur, producteur de musique et créateur de mode y a présenté sa nouvelle collection. Mais la ligne de vêtements est passée complètement inaperçue face au t-shirt à manches longues que Kanye et certains mannequins portaient à cette occasion.

Dans le dos, il y avait une grande inscription: «White Lives Matter». Un slogan raciste qui a déjà fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias.

De plus, Kanye s'est présenté à la Fashion Week, main dans la main avec Candace Owens, considérée comme l'une des plus célèbres critiques du mouvement «Black Lives Matter».

Candace Owens et Kanye West. instagram

La signification du T-shirt de Kanye

«White Lives Matter» se veut encore plus extrême que le slogan «All Lives Matter». Ce dernier a été créé aux États-Unis par des milieux conservateurs, voire d'extrême droite, en réaction au mouvement «Black Lives Matter».

Non, ce n'est pas un message satirique

Le Musikexpress, par exemple, a eu une lueur d'espoir en admettant la possibilité que Kanye ait voulu faire de ce slogan une «ultime satire», mais le rappeur a vite mis les choses aux clair en publiant une story Instagram dans laquelle il se positionne clairement contre le mouvement «Black Lives Matter». Il a écrit:

«Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant, c'est fini, de rien» Kanye West sur Instagram.

Kanye West lors de son défilé lundi 3 octobre. instagram

Attendez, c'est pas fini, Kanye attaque une journaliste de Vogue

Assise au premier rang de ce défilé, l'influente journaliste de Vogue Gabriella Karefa-Johnson a dénoncé le détournement du slogan sur son compte Instagram.

«C'est indéfendable. Les T-shirts que cet homme conçoit, produit et partage avec le monde sont une pure violence. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'art ici.» Gabriella Karefa-Johnson

Kanye s'est lui aussi emparé d'Instagram pour répondre et même un enfant de 7 ans aurait plus de répartie. Il a posté une photo de la journaliste sur Instagram (qu'il a supprimé depuis mais que Twitter a enregistré) en critiquant son style vestimentaire et en écrivant qu'elle «n'est pas une personne à la mode» et qu'Anna Wintour déteste ses bottes, faisant référence à la photo.

Kanye West, âge mental: 7 ans. capture d'écran Twitter

Gigi Hadid a défendu Gabriella Karefa-Johnson en écrivant sur Instagram à Kanye:

«Si tu pouvais n'avoir qu'un pourcentage de son intellect. Tu n'as pas idée haha... Si l'une de tes merdes a bien un intérêt, elle pourrait être la seule personne qui pourrait te sauver. Comme si «l'honneur» d'être invité à ton défilé devrait empêcher quelqu'un de donner son avis...? Lol. Tu es un tyran et une blague.» Gigi Hadid

Vogue est également montée au créneau et a défendu sa rédactrice dans un post Instagram:

«Vogue est aux côtés de Gabriella Karefa-Johnson, notre rédactrice de mode mondiale et collaboratrice de longue date. Elle a été personnellement ciblée et victime d’intimidation. C’est inacceptable. Maintenant plus que jamais, des voix comme la sienne sont nécessaires et lors d’une réunion privée avec Ye aujourd’hui, elle lui a de nouveau dit sa vérité.» Vogue

En effet, Vogue a organisé une rencontre entre Kanye et Gabriella pour arrondir les angles. Mais Kanye est comme un pitbull, quand il mord, il ne lâche pas. Il a posté une autre photo de la journaliste en écrivant en lettres capitales:

Kanye West a posté cette photo de Gabriella Karefa-Johnson sur Instagram. instagram

«Je ne veux pas que les gens aillent se coucher en pensant que je n'ai pas vu Gabriella à 17 heures aujourd'hui pendant deux heures. Nous somme ensuite allés dîner chez Ferdie (ndlr: un resto parisien prisé des stars américaines). Nous nous sommes excusés mutuellement. Elle n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Au moins nous aimons tous les deux Ferdie et la mode.» Kanye West

Heureusement qu'ils aiment le même restaurant, sinon, ça aurait été la Troisième Guerre mondiale.