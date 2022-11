Les toilettes peuvent-elles se casser sous mon poids?

C'est presque le début d'un cauchemar: vous vous asseyez sur les WC et, soudain, elles se détachent du mur ou s'effondrent sous vous. Dans quelles circonstances cela peut-il arriver?

Détrompez-vous: le fait qu'un WC suspendu ou un WC au sol se casse ne dépend pas (uniquement) du poids de la personne qui s'y assied. À quoi d'autre faut-il faire attention? Y a-t-il des signes avant-coureurs?

Quel poids des toilettes peuvent-elles supporter?

En règle générale, les toilettes ou bidets suspendus supportent une charge allant jusqu'à 400 kilos, selon l'entreprise sanitaire Geberit. Par conséquent, la cuvette en céramique ne devrait pas s'effondrer, même si la personne est lourde.

Le support encastré des WC supporte un poids compris entre 100 et 300 kilos, selon la classe de qualité. Si le montage est correct et la qualité élevée, il peut même atteindre 400 kilos.

La charge maximale pour un lavabo ou un urinoir est légèrement inférieure. Elle peut aller jusqu'à 150 kilos.

Quand des toilettes peuvent-elles se casser?

Un WC suspendu ou un WC au sol peut se détacher du mur ou même du sol s'il n'a pas été correctement fixé ou si la charge maximale pour le support a été dépassée.

Les toilettes peuvent également se casser si le matériau est obsolète. Par exemple, si le silicone est poreux, les joints se désagrègent ou sont défectueux, des fissures apparaissent sur les murs ou les carreaux, les vis ou les écrous rouillent. Autre risque: si de la moisissure s'est formée, ce qui affecte la stabilité de la maçonnerie et du matériau.

En revanche, il est très peu probable que la céramique s'effondre lors de son utilisation.

Que faire si les toilettes se cassent?

Si la situation est grave, vous devez agir rapidement. La première chose à faire est de fermer le robinet principal afin d'éviter que l'eau ne continue à s'écouler dans le réservoir de chasse d'eau, qui est probablement lui aussi à moitié arraché.

Ensuite, vous devriez appeler un plombier. Dans un immeuble locatif, vous devriez également informer le concierge et votre voisin du dessous.

Quels sont les signes avant-coureurs?

Grincements, craquements? Ces bruits ou des bruits similaires peuvent indiquer que quelque chose ne va pas avec les toilettes. Il ne s'agit pas forcément de l'ancrage dans le mur. Il se peut aussi que la lunette des toilettes soit mal montée ou poreuse ou que les charnières soient encrassées et rouillées.

Jouez tout de même la carte de la sécurité et contrôlez l'ensemble des toilettes: l'arrivée d'eau, le réservoir de chasse, le tuyau de raccordement, l'ancrage dans le sol et au mur, les carreaux et les joints au sol et au mur, le tuyau d'évacuation, etc. Peut-être ne devrez-vous vraiment remplacer que la lunette des toilettes, qui se casse d'ailleurs beaucoup plus vite et plus souvent que la céramique et qui peut néanmoins vous faire tomber des toilettes ou dedans.

La capacité de charge des toilettes, lavabos et autres doit être indiquée sur ceux-ci, au moins sous forme de petite mention sur l'emballage extérieur. Si elle n'y figure plus, vous devriez vous renseigner sur les valeurs auprès du fabricant.

