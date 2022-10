Harry et Meghan sont-ils sous pression après la mort de la Reine?

Meghan et Harry vivent désormais de leur marque, «Sussex Royal». Mais leur train de vie pourrait bien changer. En cause, des projets qui peinent à se concrétiser.

Il y a d'abord eu une interview chez Oprah Winfrey en mars 2021, suivie des confidences de Harry dans le podcast Dax Shepard et de celles de Meghan pour le magazine The Cut. Depuis quelques semaines, cette dernière fait parler d'elle avec son podcast Archetypes sur Spotify. Le couple a également des projets avec Netflix.

En gros, en ce moment, Harry et Meghan tentent de se vendre. Ils parlent de leur passé, de la vie au sein de la famille royale britannique, de leurs ambitions, de leurs enfants Archie et Lilibet et de leur nouvelle vie en Californie. La marque Sussex semble fonctionner: l'histoire du destin choisi du couple et de la séparation compliquée avec le palais de Buckingham agit comme un argument de vente au fort potentiel.

Mais aujourd'hui, des doutes quant à la pérennité de ce récit émergent. Depuis les funérailles de la Reine, les tabloïds britanniques multiplient les informations selon lesquelles Harry et Meghan auraient des problèmes avec leurs futurs projets. Selon The Sun, l'éditeur de livres Penguin Random House a reporté la publication des mémoires du prince Harry. Elles devaient paraître à la fin de cette année, mais on parle désormais de 2023.

La première version du livre de Harry «décevante»?

Une source proche du dossier affirme que la maison d'édition n'est pas satisfaite de la première version du petit-fils de la Reine qui rédige sa biographie en collaboration avec l'auteur J.R. Moehringer. La version du livre présentée aurait ainsi été jugée «décevante», car l'accent aurait été mis trop fortement sur des problèmes psychiques.

Une discussion autour d'un documentaire Netflix prévu sur le couple évolue dans le même sens. Le site américain Page Six cite un initié de Hollywood qui annonce que la série ne devrait pas voir le jour cette année comme c'était prévu. «Netflix était très intéressé à sortir la série en décembre», peut-on y lire. Avant d'ajouter que «le directeur de Netflix, Ted Sarandos est sous pression pour la terminer».

La raison de ce retard serait Harry et Meghan eux-mêmes. Ils seraient intéressés par l'intégration de nouveaux développements concernant la mort de la Reine. On en déduit donc que le couple souhaiterait se montrer davantage bienveillant envers le Palais – parce qu'au final, les titres de leurs enfants pourraient en dépendre. Cela n'a toutefois pas été confirmé par des sources officielles. Le roi Charles III, quant à lui, ne s'est pas encore exprimé sur les relations avec Harry, Meghan et leurs enfants.

