Netflix: Sandrine Rousseau flippe à l'idée d'être jouée par Marina Foïs

L'élue verte très médiatisée, sous les traits de la comédienne la plus drôle de France? Et sur Netflix? Joie! Enfin... presque: Marina Foïs va incarner une certaine Corinne Douanier, candidate éco-féministe, dans la série En Place. (Il y aura aussi du Benoît Poelvoorde dedans.)

On vous le dit d'entrée de jeu: il faudra patienter jusqu'en 2023 pour saliver devant son écran. Oui, saliver. La perspective de revoir la comédienne la plus drôle de France, et cette fois dans le rôle d'une éco-féministe qui ressemble à Sandrine Rousseau, c'est très réjouissant.

Enfin, Sandrine Rousseau... pas tout à fait, mais presque. Dans la série En Place, imaginée par le réalisateur Jean-Pascal Zadi (qui incarnera un éducateur en pleine campagne présidentielle), Marina Foïs s'appelle Corinne Douanier (Le Douanier Rousseau, tout ça, tout ça), n'arbore pas de petites lunettes rondes et sera brune. Reste que, tout porte à croire, et notamment grâce à la première image de la série, dévoilée par Vanity Fair, que nous aurons droit à du Sandrine Rousseau.

Le slogan de campagne? «En vert et contre tous, pour des femmes vivantes, libres et combatives»

Même si... «On a créé notre propre monde, je ne dirais pas qu’elle m’ait inspiré» Jean-Pascal Zadi, qui dit «bien aimer» la politicienne.

Dans cette «comédie burlesque et fantasque» (c'est Netflix qui le dit), on trouvera aussi Benoît Poelvoorde et Eric Judor.

Histoire de patienter dans le sang et de manière proactive, nous vous proposons de rire très fort devant... Marina Foïs, en matant le film Barbaque. Le pitch? Un couple de bouchers pour rien plus rien ne va, décide de tuer des vegans pour relancer les finances et leur vie sexuelle.