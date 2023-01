Image: LAURA RADFORD/NETFLIX

L'une des vraies héroïnes du film Netflix «Les Nageuses» risque la prison

Netflix a raconté le périple de deux sœurs, de la Syrie à l'Allemagne, dans un superbe film sorti en novembre. L'une d'elle, Sarah Mardini, est jugée depuis mardi sur l'île de Lesbos, en Grèce. Avec 23 autres personnes qui travaillaient auprès d'ONG d'aide aux migrants, elle comparait pour «espionnage». Tous risquent 25 ans de prison.

Mardi 10 janvier sur l'île de Lesbos, en Grèce, s'est déroulé le procès de la réfugiée syrienne Sarah Mardini et de 23 autres travailleurs humanitaires accusés d’«espionnage», de «trafic humain», de «blanchiment d’argent», de «fraude», mais aussi d'appartenir à une «organisation criminelle». Des allégations passibles d'une peine allant jusqu'à 25 ans de prison. Amnesty International dénonce un procès «emblématique» de la «criminalisation de la solidarité.»

Sarah Mardini à la Première du film Netflix Les Nageuses. dr

Avec sa sœur Yusra, elles ont inspiré le film Les Nageuses disponible sur Netflix depuis novembre. Il retrace leur périple de la Syrie à l'Allemagne. Arrivée à Berlin, Yusra a repris les entraînements de natation jusqu’à se qualifier pour les JO de Rio en 2016, puis cinq ans plus tard à ceux de Tokyo au sein de l’équipe olympique des réfugiés. Sarah, quant à elle, a choisi un tout autre chemin et décidé de repartir en Grèce, là où elle s'est échouée elle et 20 autres personnes après avoir vécu un calvaire sur un canot pneumatique prenant l'eau.

Nathalie Issa (à gauche) joue le rôle de Yusra Mardini dans Les Nageuses, tandis que sa sœur, Manal Issa, joue celui de Sarah Mardini. Image: netflix

Sarah Mardini, âgée de de 29 ans, n’était pas présente lors de cette journée d’audience du 10 janvier. La Syrienne a été arrêtée le 21 août 2018 par les autorités grecques à l'aéroport de Lesbos, alors même qu'elle s'apprêtait à retourner en Allemagne. Elle a travaillé pendant deux ans comme bénévole pour l’ONG Emergency Response Centre International (ERCI). Elle servait de traductrice pour les migrants, leur donnait de l'eau potable et leur distribuait des couvertures.

La Syrienne avait été placée en détention provisoire à Lesbos, puis transférée à Athènes. «À partir de ce moment-là, c'était le choc», réagissait-elle en 2018 auprès de la BBC, dénonçant des conditions de détention «désastreuses». Elle avait été libérée après cent jours de détention et une caution de 5000 euros.

Yusra Mardini en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. ap/ap

Depuis, Sarah Mardini vit en Allemagne avec une interdiction d'entrée sur le territoire grec, en attendant péniblement d'être fixée sur son sort. En 2021, le procès la visant ainsi que ses 23 collègues avait été reporté une première fois après que le tribunal s'était déclaré incompétent pour juger un avocat présent parmi les accusés. Mardi 10 janvier, à sa réouverture, il a été de nouveau ajourné jusqu'à ce vendredi 13 janvier.

«Les avocats des accusés ont réclamé que la Cour abandonne toutes les charges de ce premier volet en raison de vices de procédure. Ils ont de très bonnes preuves que la façon dont se déroule ce procès est inacceptable» Wies de Graeve d'Amnesty International

La Cour annoncera ce vendredi si les audiences se poursuivent ou non. En cas de nouveau report, plusieurs mois seront nécessaires avant la reprise du procès.

