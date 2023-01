Pourquoi Netflix annule plein de séries à succès

Squid Game: avec un taux d'achèvement de 87%, elle a été renouvelée.



Heartstopper a eu un taux d'achèvement de 73% et a été renouvelée.



La Défense Lincoln: 56% des spectateurs sont allés jusqu'au bout: renouvelée.



Arcane a eu un taux d'achèvement de 60% et a été renouvelée.



Resident Evil n'a eu qu'un taux d'achèvement de 45%: annulée.



First Kill a eu un taux d'achèvement de 44% et a été annulée.



Les Irréguliers de Baker Street: avec un taux d'achèvement de 41%, elle a été annulée.



1899 aurait eu un taux d'achèvement «lamentable» de 32%, et a donc annulée.