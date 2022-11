Même Cameron Diaz, elle trouve ça abusé. shutterstock/instagram/dr

Le hot-dog le plus cher du monde se trouve en Suisse🤑

Si vous voulez déguster de la street food de luxe, il faudra vous rendre au marché de Noël de Lucerne et être prêt à payer un prix indécent.

Vous aimez les marchés de Noël, mais vous êtes plutôt caviar et Ruinart au Beau-Rivage de Lausanne que vin chaud et raclette sur la place Pestalozzi à Yverdon? Je vous comprends. Si vous aimez le luxe, ce hot-dog est fait pour vous. Le traiteur zurichois Happy Souls va vendre «le hot-dog le plus cher du monde» au marché de Noël de Lucerne, annonce Blick.

Rien ne vaut un hot-dog de chez Ikea, tout simple.

Comme à chaque fois qu'on parle de trucs chers chez watson, on aime bien vous faire deviner le prix. Voici quelques détails sur ce produit de désir: le pain est au safran, la saucisse est faite avec du boeuf de Kobe, il y a de la truffe blanche d'Alba, de la mousse de champagne Cristal Roederer, un grain de poivre doré et bizarrement, un crumble au chocolat... on dirait Rachel dans Friends qui met du hachis parmentier aux petits pois dans son Diplomate.

On notera également qu'il n'y a ni foie gras, ni caviar, ni feuilles d'or, trois ingrédients chéris des cuistots qui aiment dire qu'ils vendent «le X le plus cher du monde».

Alors, combien coûte ce hot-dog à votre avis? 50 francs. 150 francs. 250 francs.

Cliquez sur l'image pour découvrir le prix:

Oui, vous avez bien lu: 250 francs... pour un hot-dog... sur un marché de Noël... que vous allez probablement manger debout... dans le froid. Et attendez, ça ne s'arrête pas là. Le temps d'attente sera de 40 minutes, car tout est fait sur place. Le fist-fucking, définition.

Un tour sur la page Instagram d'Happy Souls suffit pour comprendre que ce traiteur est spécialiste des hot-dogs sucrés salés. Ils osent les créations les plus audacieuses comme des hot-dogs au chutney de pomme - myrtille - coulis d'hibiscus - chips de manioc ou encore pêches - mascarpone lime - popcorn au chocolat - meringue et chili.

Si vous êtes tenté par ce mets absurde à 250 boules, il faudra vous rendre au marché de Noël de Lucerne qui se déroule du 1er au 21 décembre. C'est beau l'esprit de Noël...

