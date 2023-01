A gauche, l'affiche modifiée de la série Mayor of Kingstown après l'accident de Jeremy Renner. paramount+

People

La série de Jeremy Renner modifie ses affiches après son accident

Paramount, la société de production de la série Mayor of Kingstown dans laquelle joue l'acteur Jeremy Renner, a modifié l'affiche promotionnelle suite à son accident.

La société de production de la série dans laquelle joue l'acteur de 52 ans a décidé de modifier l'affiche promotionnelle de Mayor of Kingstown, en raison de son hospitalisation.

Paramount+ avait diffusé en décembre, soit quelques semaines avant l'accident, un poster annonçant la nouvelle saison de Mayor of Kingstown avec le portrait de l'acteur ayant le visage tuméfié. La nouvelle affiche a été modifiée en supprimant les blessures et autres bleus sur le visage de Jeremy Renner qui joue le rôle de Mike McLusky, personnage principal de la série.

Le co-créateur de la série, Hugh Dillon, a déclaré que c'était «une bonne chose» de changer le poster, avis partagé par de nombreux Internautes qui ont salué le geste de la production.

Jeremy Renner a été victime d'un grave accident au début du mois de janvier alors qu'il déneigeait la route qui menait à sa maison avec une dameuse. Il a subi deux interventions chirurgicales et a pu rentrer chez lui, il y a quelques jours. L'acteur a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il se rétablissait chez lui en famille et qu'il se réjouissait de voir la nouvelle saison de Mayor of Kingstown.