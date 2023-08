Taylor Swift, lors d'un concert à Los Angeles dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée The Eras Tour, le 7 août 2023. Keystone

People

Taylor Swift vient de réaliser ce qu'aucune femme n'avait réussi à faire

Mardi, la pop star a devancé les très suivis Bad Bunny et Ed Sheeran sur Spotify. Et son palmarès ne s'arrête pas là.

Plus de «Société»

Aucune autre femme n'était parvenue à réaliser cette prouesse avant elle. Mardi 29 août, Taylor Swift est devenue la première artiste féminine de l'histoire de Spotify à atteindre 100 millions d'auditeurs mensuels. La plateforme musicale l'a annoncée elle-même sur son compte X (anciennement Twitter), érigeant la star de 33 ans au rang de «reine».

«Comportement de reine! Mardi 29 août, Taylor Swift est devenue la première artiste féminine de l'histoire de Spotify à atteindre 100 millions d'auditeurs par mois». Spotify X

Seul un artiste devance la pop star: The Weeknd. Le chanteur et acteur canadien a réalisé un record en février en occupant la première place chez plus de 110 millions d'auditeurs de Spotify. Variety rappelle que Taylor Swift surpasse cependant largement Bad Bunny avec ses 80 millions d'auditeurs mensuels et Ed Sheeran avec 77 millions d'auditeurs mensuels.

Toujours plus de records

La nouvelle intervient après que Taylor Swift a sorti son troisième album réenregistré en juillet Speak Now (Taylor's Version). Dès sa sortie, ce dernier s'est classé au sommet des charts mondiales. Une performance historique qui lui a alors valu le statut de première femme à détenir quatre albums dans le top 10 du palmarès des albums de Billboard, l'un des classements les plus respectés du milieu musical.

En marge de ces succès, Taylor Swift poursuit actuellement sa tournée The Era's Tour dans le monde entier. L'événement parmi les plus sollicités depuis son lancement en 2023 se terminera en automne 2024. (mndl)