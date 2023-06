Madonna, ici en février dernier lors des Grammy, est tombée gravement malade. Getty Images North America

Madonna en soins intensifs: sa tournée reportée

La star de la pop a passé plusieurs jours en soins aigus à l'hôpital après une grave infection. Voici ce que l'on sait de sa santé et l'impact sur sa tournée mondiale.

«Le samedi 24 juin, Madonna a développé une grave infection bactérienne qui a nécessité un séjour de plusieurs jours en soins intensifs», a annoncé le manager de la star américaine mercredi. Ce dernier précise, selon CNN, que sa patronne est hors de danger désormais. Il rassure les fans: la santé de Madonna s'améliore, mais elle reste néanmoins toujours sous surveillance médicale. Pour l'instant, on ignore les causes de cette infection bactérienne.

Sa situation contraint la reine de la pop à reporter sa tournée mondiale de 35 dates. Si aucun arrêt n'était prévu en Suisse, les fans de Romand de la star pouvaient aller la voir en France, en Allemagne ou en Italie. Pour l'instant, on ignore quel sera l'impact réel et pratique pour les détenteurs de billets. Des informations plus précises devraient arriver.

L'icône de la pop âgée de 64 ans souhaitait célébrer le 40e anniversaire de son single phare, Holiday, en se lançant dans sa toute première tournée de grands succès. Baptisée Celebration Tour, cette dernière marquerait le retour de la chanteuse dans les arènes et les stades après les spectacles expérimentaux de Madame X en 2019 et 2020.

La tournée de Madonna devait commencer au Canada, le 15 juillet. Quant à la partie européenne, elle commençait le 14 octobre à l'O2 Arena de Londres. Plus proche de chez nous, elle devait se produire à l’Accord Arena de Paris les 12 et 13 novembre.

L'icône avait prévu d'interpréter des morceaux de l'ensemble de son catalogue, allant de son premier album Madonna, sorti en 1983, à son dernier album studio, Madame X (2019). Cette tournée mondiale était sensée marquer la première rétrospective de la carrière de Madonna. (jah)