Julien Bert avait demandé Hilona Gos en mariage. instagram

People

Julien Bert sort du silence après la vidéo accablante de son ex Hilona

Il y a une dizaine de jours, Hilona Gos dévoilait des conversations téléphoniques prouvant la violence physique de son ex-compagnon Julien Bert. Ces audios prouvaient également que le jeune homme lui devrait 80 000 euros. Il a présenté des excuses en demi-teinte dans une vidéo TikTok.

Plus de «Société»

Fin février, Hilona Gos, personnalité de télé-réalité française, témoignait face caméra dans une vidéo YouTube des violences conjugales qu'elle avait subies de la part de son ex-fiancé Julien Bert. Elle révélait également qu'il lui devait 80 000 euros.

Ce dernier s'était alors défendu à son tour dans une vidéo YouTube et avait nié en bloc: «Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part», avait-il affirmé, catégorique, le 28 février.

Début mars, Hilona Gos a publié une seconde vidéo, mais cette fois-ci, elle a apporté des preuves grâce aux conversations téléphoniques qu'elle a eues avec Julien Bert et qu'elle a enregistrées à son insu. On apprend que ce dernier l'a bel et bien étranglé puisqu'on l'entend s'excuser. On apprend également qu'il lui doit effectivement beaucoup d'argent.

Suite à ces preuves accablantes, plus de nouvelle de Julien Bert jusqu'à ce mercredi 8 mars. Le candidat des Princes et Princesses de l'Amour a pris la parole sur TikTok. Probablement mal à l'aise face à la situation, il a préféré se cacher derrière des slides PowerPoint claquées sans oublier d'ajouter une musique épique à la Pirates des Caraïbes:

La vidéo en question:

Vidéo: extern / rest

Julien Bert présente à moitié ses excuses

La personnalité des réseaux sociaux reconnaît être «coupable de beaucoup de choses», mais «pas forcément de tout» ce dont il est accusé.

«J'ai menti à ma famille pour ne pas les inquiéter, j'ai menti à mes amis par honte du jugement. J'ai menti à mes associés pour ne pas les effrayer. J'ai menti à des personnes pour qui j'aurais TOUT donné... par peur de les perdre» Julien Bert

Il a également affirmé qu'il allait prendre ses responsabilités, qu'il allait rembourser ses dettes et qu’il avait porté plainte «pour de nombreux faits».

«Je n’en veux pas à Hilona d’avoir dit ce qu’elle avait sur le cœur, je suis simplement déçu qu’elle l’ait fait de cette façon. Par contre je m‘en veux de ne pas avoir su être présent pour l’aider et la soutenir ou lui répondre lorsque j’en avais encore la possibilité. J’ai voulu couper les ponts alors que c’était pas le moment. Je pensais réellement qu’elle était bien accompagnée, épaulée et malheureusement aussi il y avait certaines choses que je n’étais plus prêt à lui donner»

Hilona Gos n'a pour le moment pas réagi. Elle est actuellement à Courchevel avec d'autres personnalités de la télé-réalité comme Maeva Ghennam et Manon Tanti. Par contre, les internautes ont un avis sur la question et d'après les commentaires, les excuses de Julien Bert ne les convainquent pas des masses.

«Oui tout le monde fait des erreurs mais là c'est pas une petite erreur c'est l'accumulation de plein d'erreurs qui ont fait beaucoup de mal à une personne»

«Des vraies paroles face cam c'est bien aussi»

«C'est moi ou j'comprends rien c'est trop poétique»

«✨️Le meilleur violoniste✨️que je connais 🎻»

Manon Tanti n'aurait pas dû faire ce TikTok en anglais

Vidéo: watson

Les vacances: attentes vs réalité