Caritas enregistre un quatrième record consécutif

Les Epiceries Caritas ont enregistré, en 2025, un record de fréquentation pour la quatrième année d'affilée. Les pâtes et l'huile ont été plébiscitées.

Plus de «Société»

Les paniers Caritas ont été plus remplis que jamais en 2025. Keystone

Signe de précarité, les épiceries Caritas ont enregistré un record de fréquentation en 2025. Les 22 sites en Suisse (la moitié en Suisse romande) ont réalisé plus de 1,1 million de ventes, soit une hausse de plus de 10 000 par rapport à 2024.

Les personnes dans le besoin peuvent y acheter des denrées alimentaires et des produits d'usage courant à des prix fortement réduits, avec des rabais allant jusqu'à 70%. Le record de ventes «est le signe que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté en Suisse continuent de s'aggraver», relève jeudi l'oeuvre sociale catholique.

Une série qui se prolonge

Il s'agit du quatrième record de vente consécutif , «un triste record», commente le directeur de la Coopérative des Epiceries Thomas Künzler:

«Il montre l'ampleur de la charge financière qui incombe à de nombreux ménages»

Parmi les produits les plus vendus figurent les pâtes, le lait ou l'huile. La demande de fruits et légumes de saison a de son côté augmenté de 4%.

Et à propos de légumes de saison👇 Du papet vaudois gratuit pour tous la semaine prochaine

«Notre clientèle est très sensible aux prix», explique Thomas Künzler. En raison des baisses de prix, les Epiceries Caritas ont réalisé un chiffre d'affaires en léger recul, à 17,6 millions de francs.

Pour proposer leurs rabais, les Epiceries bénéficient du soutien de plus de 400 partenaires tels que des producteurs, des fournisseurs ou des fondations. Denner, Migros, Schwarzkopf, Nestlé, Emmi ou Dr. Oetker en font notamment partie. (btr/ats)