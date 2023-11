Matthew Perry: qui est Athenna Crosby, son dernier date

People

Matthew Perry: qui est Athenna Crosby, le dernier RDV avant sa mort

La veille de sa disparition, Matthew Perry a été photographié en compagnie d'une jeune femme, dans le restaurant de l'hôtel Bel-Air, à Los Angeles. Jeudi, elle a tenu à s'exprimer.

Janice Littman Guralnik

Plus de «Société»

On imagine assez aisément le malaise. Un jour seulement après une bonne bouffe en tête à tête avec une immense star d'Hollywood, voilà qu'il décède dramatiquement dans son jacuzzi. Athenna Crosby, une mannequin et journaliste âgée de 25 ans, n'envisageait sans doute pas se retrouver soudain en couverture des tabloïds du monde entier, pour avoir partagé un lunch avec Matthew Perry. Après la diffusion d'une photo volée, les dévoilant plutôt complices, TMZ a révélé son identité, lundi.

Et tout s'est emballé. Qui est-elle? Pourquoi lui? Que se sont-ils dit? Sont-ils en couple?

Trop de questions, trop de pression. Ancienne Miss Californie, mais aussi finaliste de Miss Teen USA, la jeune Athenna Crosby a tenu à prendre la parole, jeudi, dans une série de stories Instagram. D'abord pour éviter tout malentendu. Non, ils ne s'est rien passé entre eux. Matthew et Athenna s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt, en compagnie d'amis communs. Juste de quoi sympathiser une première fois et, pour l'acteur de 54 ans, de dédicacer ses mémoires à la «number 1 girl».

instagram d'Athenna Crosby

Des témoins présents dans ce restaurant chic de Los Angeles, que le Daily Mail a pu interroger, insistent sur le fait que l'ambiance était bon enfant et que Matthew Perry n'avait quasiment pas touché à son assiette, manifestement «captivé» par la jeune inconnue. Ce que la principale intéressée confirme, dans un message vidéo où elle assure que «Matthew était de très bonne humeur et se réjouissait d'offrir une deuxième chance à sa carrière d'acteur».

«Il n'a avalé que quelques bouchées de son cheesburger. Il était très causant, il me racontait des anecdotes sur sa carrière et était très heureux que nous passions du temps ensemble»

La jeune femme a décrit Matthew Perry comme un homme «pudique et discret», mais «passionné» et «optimiste». On apprend par exemple qu'il se réjouissait d'aller jouer au pickle-ball, le lendemain. Un sport qui le défoulait: il adorait voir qu'il «perdait du poids et qu'il se sentait mieux dans son corps».

Athenna a ensuite enchaîné quelques interviews, notamment avec Entertainment Tonight. à qui elle a confié que l'interprète de Chandler avait un projet très personnel dans le pipeline:

«Il voulait faire un film sur sa vie et ses problèmes de dépendance. Il rêvait que l'acteur Zach Efron accepte de l'incarner jeune»

Avant de prendre la parole, Athenna avait peur que des théories farfelues commencent à naître autour de leur rencontre: «Et je tiens à dire que je ne parle pas aujourd'hui pour la notoriété ou pour l'argent. Quelqu'un a pris une photo de nous sans notre accord. Alors, désormais, j'aimerais que cette épisode puisse amener le public à lire son livre, à comprendre son combat». Avant de repartir ensemble du restaurant, en milieu d'après-midi, la jeune mannequin a pu avoir accès à l'étrange passion de Matthew Perry pour le super-héros Batman: «Oui, il adorait qu'on l'appelle Mattman. Il va me manquer comme il manque à tout le monde sur la planète».

Vingt-quatre heures plus tard, Matthew Perry sera retrouvé, sans vie, dans son jacuzzi, sur les hauteurs d'Hollywood. Mercredi, les premiers éléments de l'autopsie révélaient que l'acteur était sobre au moment de sa mort. Si, pour l'heure, aucune substance ne permet d'expliquer son décès, il faudra attendre «plusieurs semaines» pour les résultats définitifs.