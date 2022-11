People

Victime d'un incendie, Maeva Ghennam se fait tacler sur TPMP

Lundi, la star de télé-réalité a été invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) pour expliquer comment des personnes ont mis le feu à son domicile quelques jours auparavant. Le chroniqueur Guillaume Genton a remis en question la surexposition de Maeva Ghennam. Le débat s'est envenimé.

C'est l'une des stars de télé-réalité française les plus connues de l'Hexagone et, ce week-end, elle en a subi les dérives. Lundi 7 novembre, Maeva Ghennam s'est rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) afin de revenir sur un événement survenu au cours du week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle fêtait l'anniversaire de sa mère dans un restaurant, des individus sont entrés par effraction à son domicile à Marseille et y ont mis le feu.

Sur le plateau de C8, la Marseillaise a expliqué ne plus se sentir en sécurité en France. En cinq ans d'activité sur les réseaux sociaux, Maeva Ghennam, qui vit depuis peu à Dubaï, a confié craindre sortir dans sa ville d'origine, de peur de se faire agresser.

En France, «tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent»

Ses propos ont reçu le soutien de la plupart des chroniqueurs de la quotidienne, mais ils ont aussi énervé certains autres. Guillaume Genton a émis l'hypothèse selon laquelle le vandalisme subi par la femme de 25 ans aurait été provoqué par une surexposition de sa richesse sur les réseaux sociaux.

«Personne ne cautionne des incendies ou des agressions comme cela. Mais on peut s'interroger sur le fait de montrer son argent systématiquement [sur les réseaux sociaux]. Cela suscite des jalousies.»

«Donc en France, comme il n'y a pas de sécurité, tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent, de montrer que tu as réussi ta vie!», a rétorqué Maeva Ghennam. La célébrité française a rappelé que son travail consistait à montrer sa vie. Elle a déploré que cela engendre de tels risques en France, selon elle, inexistants à Dubaï.

Matthieu Délormeau, chroniqueur phare de l'émission de Hanouna a défendu la star de télé-réalité en attaquant son collègue: «On est tous les soirs en Zara et toi t'es un porte-manteau à 10 000 balles», faisant référence aux nombreuses tenues de marque de luxe portées par Guillaume Genton.

Maeva Ghennam a signalé séjourner quelques jours à Paris et être en contact permanent avec la police. Bien qu'elle regrette avoir exposé sa famille ainsi que son adresse, la jeune femme a indiqué ne pas vouloir arrêter son métier: «Je n'ai pas de talents. Les gens me suivent, car ils aiment ma personnalité et ma vie. Donc je suis obligée de la montrer. C'est mon travail, et je l'aime.» (mndl)