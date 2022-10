People

«Trop bizarre!»: Emrata pose nue dans son bain avec son fils

Emily Ratajkowski a eu l'outrecuidance de poster des clichés d'elle nue dans sa baignoire avec son enfant Sylvester, 1 an, également nu.

Les trolls ne prennent jamais de vacances. La preuve avec l'un des derniers posts d'Emily Ratajkowski. Vendredi 30 septembre, la maman et mannequin a partagé sur Instagram des photos d'elle nue dans une baignoire avec son fils Sylvester, 1 an, également nu. Elle a écrit: «loml», l'acronyme pour «love of my life» (l'amour de ma vie, pour ceux qui ne regardent pas de films sous-titrés).

On se demande qui a pris la photo... Image: instagram

Mais ces clichés ne plaisent pas à tout le monde. Comme écrit le New York Post, c'est un «bain de sang» dans la section des commentaires (lol). Des internautes lui reprochent de sexualiser ce moment mère-fils. «Si vous voulez prendre une douche avec votre fils, c'est mignon, mais poser nue avec lui et le mettre sur Instagram, c'est trop bizarre.»

Certains ne comprennent tout simplement pas le concept de barboter avec son bébé dans une baignoire. Pourtant, de nombreux parents prennent des bains avec leurs enfants en bas âge. Après tout, ce sont des bébés, la nudité ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des bulles et vous foutre du savon dans les yeux.

Emily est en train de divorcer de son mari Sebastian Bear-McClard, donc qui a pris la photo?!? Image: instagram

Certains ne sont pas à l'aise avec le fait de montrer un enfant à poil. Plusieurs personnes lui reprochent de partager avec ses 29 millions de followers ce moment intime qui aurait dû rester privé. «Je ne posterais pas une photo de bébé nu», peut-on encore lire.

Je penche sur un domestique. instagram

L'autre problème selon les haters, le fait qu'Emrata soit très souvent dans le plus simple appareil. Quelqu'un a écrit: «Pourquoi toujours nue? Pourquoi?» Pour sa défense, disons que pour se laver, c'est quand même mieux de ne pas porter de vêtements. Mais la nudité, c'est évidemment le fonds de commerce du mannequin de 31 ans.

Si vous n'êtes pas convaincu, jugez plutôt👇

1 / 19 Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid source: instagram

D'autres ont défendu Emily Ratajkowski, y compris certaines de ses amies célèbres comme Elsa Hosk and Irina Shayk, la qualifiant de bonne mère et applaudissant ce doux moment.

Prendre un bain avec son bébé, c'est bizarre? Pas du tout, c'est même normal. Oui, c'est chelou. Je suis contre, par contre je veux bien prendre un bain avec Emrata.

D'autres articles sur Emrata