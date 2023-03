Figée? Et ça, c'est quoi? Regardez, on dirait qu'elle va pleurer. capture d'écran twitter

«Elle est figée» Le visage de Jennifer Aniston choque

L'actrice, de passage dans C à vous sur France 5 pour faire la promo de Murder Mystery 2, a surpris les internautes qui la taclent pour avoir abusé de la chirurgie esthétique.

Jennifer Aniston et Adam Sandler sont à l’affiche de Murder Mystery 2 qui sortira le 31 mars sur Netflix. Le duo était de passage à Paris pour faire la promo du film, puisque l'histoire de ce thriller comique se déroule dans la capitale française. Ils étaient les invités de C à vous sur France 5, ce mercredi 15 mars et bien que Jennifer Aniston bénéficie d'un énorme capital sympathie, les internautes ne se sont pas gênés pour critiquer son physique, en particulier son visage.

Voici un passage de l'émission:

Vidéo: twitter

Sur Twitter, les gens sont choqués de voir à quel point la Rachel Green qu'ils ont connue dans Friends a changé. Et même si on ne les a pas sonnés, ils n'hésitent pas à donner leur avis sur le visage de l'actrice:

«Cette obsession pour la chirurgie esthétique est une catastrophe»

«Elle n'a plus aucune expression»

«Elle ne ressemble plus à rien»

«Elle a un très joli sourire mais son visage reste figé»

Jennifer Aniston, 54 ans, avait admis dans une interview en 2011 qu'elle avait eu une rhinoplastie au début de sa carrière et qu'elle avait testé les injections sans pour autant y avoir pris goût. Elle disait même que les femmes qui y avaient recours lui faisaient de la peine. «Quand je les vois, j’ai mal au cœur. Je me dis: "Mon Dieu, si seulement vous saviez à quel point vous paraissez plus vieilles." Je ne les juge pas, mais j’aimerais parfois supplier celles que je connais qui s’apprêtent à le faire de ne pas toucher à leur visage.»

Dans une autre interview en 2019, elle révélait avoir eu recours au laser, censé traiter les cicatrices et les taches pigmentaires. Un acte dermatologique non concluant: «J’ai subi un traitement de la peau au laser il y a dix ans, ça a fait saigner ma peau durant un mois.»

La bande-annonce de Murder Mystery 2 à voir ici:

Vidéo: youtube

