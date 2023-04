Le saviez-vous? L'animateur vedette a également été actif en politique. Image: sda

People

L'animateur de «la pire émission TV de l'histoire» est mort

Le père du Jerry Springer Show est décédé des suites d'une maladie jeudi.

Plus de «Société»

L'emblématique animateur Jerry Springer est décédé à domicile à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer, nous informe TMZ jeudi. Gerald Norman Springer de son vrai nom a marqué la télévision américaine pendant plus de 20 ans avec son émission aussi populaire que controversée, axée sur les problèmes de couple et de famille.

«Jerry! Jerry! Jerry!» ça vous dit quelque chose? Certainement, surtout pour ceux qui ont perdu un bout de leur ingénuité d'ado en contemplant en douce le show télé déjanté animé par le charismatique Américain.

Costard sombre, chemise claire, chevelure blonde parfaitement mise en plis et petites lunettes vissées sur le nez: voici le «style-kit» de ce présentateur devenu incontournable dans les années 90. Rassemblant des couples ou des membres d'une même famille souhaitant régler leur compte, The Jerry Springer Show a longtemps été considéré comme de la télévision poubelle (trash TV) par la presse américaine. Mais qu'importe que le programme ait sa place en tête de la liste des «pires émissions de l'histoire de la télévision» dressée par TV Guide en son temps; il ramenait de l'or en termes d'audience.

Souvenirs...👇

Et pour cause: des amants cocus puis brutalement éconduits, des trahisons et bassesses entre sœurs, frères, cousins, voisins... Voilà pour les condiments de base de cette émission corsée, qui finissait le plus clair du temps en empoignades arrosées d'insultes et de grossièretés fleuries. Les convives étaient encadrés par des agents de sécurité.

Le maître de cérémonie, adulé par sa cour, n'hésitait pas à souffler sur les braises en relançant ses invités sur leurs histoires de fesses catastrophiques, en lançant son fameux: «vous avez fait quoi??». Les invités étaient quant à eux offerts en pâture aux moqueries et aux applaudissements du public, lequel huait et tançait à grand bruit les scénarios graveleux qui lui étaient allègrement servis.

Happenings malaisants et courses-poursuites en coulisse faisaient également partie du décor.

L'émission est devenue si populaire qu'en 1998, The Jerry Springer Show a battu les audiences du talk-show d'Oprah Winfrey. Selon les informations relayées par BFMTV, les audiences du programme ont rassemblé durant cette période quelque 12 millions de téléspectateurs. La diffusion a duré près de 27 ans. Ce n'est qu'en 2018, après plus de 4 000 épisodes et des rediffusions toujours plébiscitées par le public, que le Jerry Springer Show a pris fin.

Le Jerry Springer Show 👇 Vidéo: watson

Le point d'orgue de l'émission? Quand, après toute sa débâcle d'engueulades théâtrales et d'altercations physiques, le Jerry Springer Show finissait sur un plan de l'animateur solo, distillant d'une voix paternelle et réconfortante quelques leçons de morale (ses «Final Thoughts») tirées du chaos qui avait précédé.

Toujours calme et composé à l'antenne, Jerry confiait avec l'humour pince-sans-rire qui le caractérisait le secret pour être un bon animateur, lors d'une interview accordée à l'Associated Press:

«N'importe qui peut faire mon travail s'il apprend trois phrases : "Vous avez fait quoi?" "Sortez!" et "On revient tout de suite"» Jerry en interview, 2020 fox5sandiego.com

Les Final Thoughts de Jerry Springer Vidéo: watson

D'élu politique à star de la trash TV

Mais le saviez-vous? «Jerry», dans une autre vie, a porté la robe d'avocat. Il a également fait une longue incursion en politique. Petit flashback.

Gerald Norman Springer est né le 13 février 1944 dans une station de métro londonienne utilisée comme abri antiatomique, indique le Dailymail.

Ses parents, Richard et Margot, étaient des juifs allemands qui s'étaient réfugiés en Angleterre pendant l'Holocauste. Selon BFMTV, ses deux grands-mères ont trouvé la mort en camps de concentration. C'est à cinq ans que Gerald pose le pied au pays de l'Oncle Sam, dans le quartier new-yorkais du Queens.

Ce fan des Yankees fait son chemin et décide de s'orienter vers les sciences politiques, qu'il étudie à l'université de Tulane. Mettant sa verve naturelle à profit, il obtient un diplôme de droit à l'université de Northwestern. Le futur animateur est actif en politique pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Il entre dans l'arène en tant que conseiller de Robert F. Kennedy en 1968. Alors qu'il travaille pour un cabinet d'avocats de Cincinnati (Ohio, Midwest), Springer se présente sans succès au Congrès en 1970, avant d'être élu au conseil municipal en 1971.

L'homme quitte brusquement son poste en 1974, admettant avoir payé des prostituées à deux reprises durant son mandat de conseiller municipal. Mais «Jerry» regagnera son siège de conseiller municipal en 1975, puis devient maire de Cincinnati en 1977.

En parallèle, sa carrière médiatique démarre comme journaliste politique pour une antenne régionale de NBC.

Quittant la chose publique, Springer rejoint un média à Cincinnati en tant que présentateur et commentateur. Le Springer Show propulse l'enfant du Queens au rang de star. L'Américain animera également un programme de radio libérale. Il est apparu dans une autre émission de courte durée, «Judge Jerry», qui a duré trois saisons à partir de 2019. Plus récemment, Springer est apparu dans «The Masked Singer» sous le nom de «The Beetle».

«Jerry» a fait de nombreuses apparitions télé👇 Vidéo: twitter

Envie de vous détendre? 👇 Une nouvelle télé-réalité débarque bientôt sur M6

Un élan entre dans un cinéma en Alaska👇 Vidéo: watson