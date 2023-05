Britney Spears, au Planet Hollywood Disney Springs, avec Jayden James Federline (gauche), sa nièce Maddie Aldridge (centre) et Sean Preston Federline (droite), le 13 mars 2017, à Orlando, en Floride. Getty Images North America

People

Les enfants de Britney ne lui adressent plus la parole

Un témoin anonyme a affirmé que Sean Preston et Jayden James étaient en froid avec leur célèbre mère, depuis l'été dernier. En cause notamment, son comportement sur les réseaux sociaux.

Plus de «Société»

On savait Britney fâché avec son père, mais on ne se doutait pas de la mauvaise relation qu'elle entretenait avec des deux fils. D'après une source anonyme, ayant confirmé la nouvelle à Page Six mardi 16 mai, Britney Spears n'aurait pas vu Sean Preston, 17 ans, et Jayden James, 16 ans, depuis «plus d'un an».

Cette situation a été révélée dans une émission intitulée TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, ou un témoin stupule qu'«à la fin de l'été [2022], les tensions étaient devenues si fortes que les garçons ne répondaient même plus à ses textos.»

Manque d'attention et exhibitionnisme

A l'origine de cette fracture familiale, le comportement de Britney qui, en juin 2022, avait, entre autres, exclu ses enfants de la cérémonie de son troisième mariage. Un choix que Jayden avait d'ailleurs vivement regretté dans une entrevue accordée au Daily MaiI, quelques mois plus tard:

«Je pense que notre mère a du mal à nous donner de l'attention et à nous montrer un amour égal» Jayden James Federline daily mail

Des propos qui avaient été corroborés par Kevin Federline, le père des deux garçons. Celui-ci déplorait aussi la manie de son ex-femme à afficher, sur les réseaux sociaux, son corps dénudé: «Je ne peux imaginer ce que cela fait d'être un adolescent et de devoir aller au lycée dans de telles circonstances».

Page Six rappelle qu'à l'époque, la star de 41 ans avait rapidement ouï-dire des plaintes de Sean et Jayden dans les médias. Se disant «profondément attristée» d'apprendre qu'elle n'avait pas été à la hauteur des attentes de sa progéniture, cette dernière avait publié de longues excuses sur son compte Instagram: «Peut-être qu'un jour nous pourrons nous rencontrer face à face et en parler ouvertement», avait-elle déclaré.

Les excuses de Britney Spears publiées sur son compte Instagram, le 2 septembre 2022. instagram

La nouvelle intervient alors que Britney Spears s'apprête à publier ses mémoires. Un livre «brutalement honnête», juge l'un de ses proches, et qui fait l'appréhension du Tout-Hollywood. Cette bombe devrait être publiée au courant de l'automne 2023.

On vous en dit plus ici: People Les mémoires de Britney rendent les stars «nerveuses»

(mndl)