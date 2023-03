People

Accusé de violences conjugales, Julien Bert contre-attaque

Après le témoignage de son ex-fiancée Hilona Gos qui l'accuse de violences physiques et d'escroquerie, le candidat de télé-réalité a réagi dans une vidéo YouTube.

Plus de «Société»

Julien Bert commence à parler en précisant que cette vidéo ne sera pas monétisée ni sponsorisée (c'est toujours bien de le préciser, surtout quand on est un personnage de télé-réalité).

L'ancien participant des Marseillais vs Le Reste du Monde, révélé dans l'émission Les Princes et les Princesses de l'Amour, est dans la tourmente depuis plusieurs jours. Son ex-compagne Hilona Gos (révélée dans la même émission) l'accuse de violences conjugales et d'escroquerie. Elle a raconté dans deux vidéos YouTube le calvaire qu'elle a subi pendant des mois.

On vous en parlait ici👇

Face à ces accusations, Julien Bert a lui aussi mis en ligne une vidéo YouTube dans laquelle il livre sa version des faits, une vidéo de près de 15 minutes dans laquelle il a bloqué les commentaires. C'est le grand déballage public.

«J'ai déposé plainte et j'ai pris un avocat»

«Elle n'a jamais reçu un coup de ma part»

«Par contre, il y a quelque chose qu'elle a omis, c'est que j'ai le plancher orbital cassé, le nez cassé parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage»

Voici un extrait de la vidéo:

Vidéo: youtube

Au milieu de la séquence, Julien Bert craque et se met à pleurer: «Il m'est arrivé deux drames... j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas le droit d'en parler (...) J'essaie de reprendre goût à la vie.» Puis, il s'adresse directement à Hilona Gos.

«Si t'as vécu une misère, si je suis un monstre, va porter plainte. Pourquoi tu l'as toujours pas fait et à l'heure d'aujourd'hui, tu en fais une vidéo YouTube»

«Je me sens tellement sale, mais sale!»

Selon Julien Bert, le problème c'est que son ex-fiancée partage cette vidéo YouTube deux ans après la fin de leur relation et s'attaque à lui parce qu'il expose à nouveau son bonheur sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle petite amie Mélanie Dedigama qui vient de se séparer de son compagnon. Pour lui, elle ment, elle l'enfonce, mais avoue qu'ils ont eu une relation toxique.

«Ça fait 10 ans que je fais de la télé-réalité, si j'étais un monstre, tout le monde le saurait»

Il revient également sur la fausse couche d'Hilona en expliquant que la jeune femme avait eu une grossesse extra-utérine: «Dire que c'est ma faute, tu n'as pas le droit, c'est interdit.» Il continue en affirmant que pour la deuxième grossesse, elle a avorté sans le prévenir.

Dans la deuxième vidéo d'Hilona, la jeune femme accusait également Julien Bert de l'avoir escroquée et d'avoir payé plusieurs choses avec l'argent de leur société. En réponse, ce dernier a donné une explication un peu fumeuse en affirmant qu'il a prêté sa montre sur gage au propriétaire pour payer leur maison, prenant bien soin de montrer son poignet nu.

Depuis que les vidéos d'Hilona Gos ont été publiées sur YouTube, de nombreux fans de la jeune femme ont signalé le compte Instagram de Julien Bert qui a depuis été suspendu, Instagram étant son unique source de revenus, selon ses dires.

C'est pas folichon en ce moment pour les stars de la télé-réalité

Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère: