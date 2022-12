Le porno, c'est comme la Coupe du monde: c'est politique. Mais qui a vu quoi sur Pornhub en 2022? Réponse.

Statistiques Pornhub 2022: les Russes excitent toujours les Ukrainiens

Le porno, c'est comme la Coupe du monde: c'est politique. Chaque année à mi-décembre, le site Pornhub dévoile les habitudes de ses (nombreux) visiteurs. Le real porn, le sexe à plusieurs et les acrobaties à l'extérieur ont fait bander les courbes en 2022.

Sébastien, mécano, passionné de fitness et de viande rouge, vit à Morges et il a 22 ans. Sans doute sera-il gêné à l'idée que ses potes apprennent qu'il a écouté Santa Tell Me d'Ariana Grande, à 1837 reprises sur Spotify, depuis le 2 décembre dernier. Alors imaginez un instant la tronche de Jean-Michel d'Yverdon, la soixantaine rudoyée, si ses voisins découvraient qu'il se masturbe tous les soirs sur des vidéos qui mettent le «handjob» ou les «matures» à l'honneur.

C'est pourtant la stricte vérité.

Les «small tits» ne déméritent pas non plus, chez les boomers.

Vous trouvez tout cela foutrement cliché? C'est peut-être parce l'être humain n'est qu'un petit tas de chair humaine très prévisible. Dans un monde qui peine déjà à dévoiler salaire et couleur politique, on peut chaudement remercier le site Pornhub. Pour nourrir nos excitations solitaires, mais aussi pour compiler et publier, chaque année, nos réflexes masturbatoires. Et dans leurs moindres détails.

Oui, les statistiques de recherches pour l'année 2022 sont sorties des serveurs et ça ne va pas plaire à Poutine.

La branlette, c'est politique

Sachez par exemple que, malgré la guerre qui fait rage, les Ukrainiens n'ont pas totalement abandonné l'idée de mater des Russes s'envoyer en l'air. Certes, Pornhub note une légère baisse d'intérêt (-6%), mais force est de constater que le peuple de Volodymyr Zelensky est toujours le premier admirateur de l'ennemi russe, une fois seul sous les draps (+327% comparé au reste du monde). Pour autant que la bagatelle soit bricolée en mode «homemade», histoire de fantasmer comme pour de vrai.

Néamoins, les Moscovites ne détrônent pas les championnes des recherches porno: les lesbiennes.

La Russie a beau truster l'actualité, le site n'a pas constaté d'augmentation majeur des recherches pour les deux peuples ennemis sur la planète.

Au niveau des classiques, les recherches à base de «japanese», «hentai» ou «asian» demeurent toujours aussi bien placées dans les charts et ce, qu'importe le pays depuis lequel on vise l'orgasme.

La branlette, c'est chauvin

Alors qu'enfiler une écharpe aux couleurs de son équipe nationale sera encore tendance quelques jours, les réflexes sont peu ou prou les mêmes au moment de rendre hommage à la pornographie indigène. Vous supportez la France au Qatar? Il y a de grandes chances pour que vous lorgnez de la «Française» au coup de sifflet final.

En dignes héritières du fameux «girl next door», la masturbation chauvine est une mécanique ordinaire dans la plupart des pays du monde. Les Mexicains cherchent des Mexicaines, les Japonais des Japonaises, les Italiens des Italiennes et ainsi de suite. Par curiosité (politique, bien sûr), on est allé guigner du côté des réflexes number one des Russes ces dernières années, sur Pornhub.

(On vous laisse taper «overwatch porn» sur Google.)

Or, devinez qui a (de nouveau) voulu faire son intéressant? L'Américain. Au programme: «asian», «latina», «black». Qu'on se rassure (ou non), c'est aussi le pays le plus friand de panties (coucou, le Texas) et de «belles-mères» en pleine action (coucou, le Kentucky).

La branlette, c'est hors-jeu

Petite anecdote au passage: durant la Coupe du monde au Qatar, le trafic sur Pornhub chute à chaque match, dans les pays qui sont précisément en train de jouer. Sauf... les Australiens, manifestement dégoûtés de se faire défoncer par la France.

La branlette, c'est actu

En 2022, le pays des kangourous ne s'est pas seulement démarqué sur le terrain. En janvier dernier, une femme de Sidney faisait trembler l'audience des sites de presse à travers le monde.👇

Une concitoyenne fait sensation avec ses deux vagins? Les Australiens ne se ruent pas moins sur Pornhub que sur The Australian News.

Sur Pornhub, en Australie, en 2022:

Ce n'est pas une surprise, l'actualité peut facilement influer sur nos fantasmes. On notera par exemple que les mot-clés «outdoor», «real» ou «groups» n'ont jamais été autant chassés sur Pornhub qu'après la longue vague de confinement(s).

La branlette , c'est masculin?

En terme de trafic brut, oui, toujours. En 2022, et sur la plupart des continents, le ratio est de l'ordre de 60% de consommateurs, pour 40% de consommatrices. Cette année, seulement deux pays ont vu cette tendance s'inverser (un peu).

«Anal», «Milf», «Threesome», «Ebony», l'homme et la femme ont finalement les mêmes goûts, mais pas dans le même ordre. (Le drame des couples?) Si les mecs privilégient le mot clé «Japanese», les femmes ont un gros faible pour les lesbiennes.

La branlette, c'est trendy

Dans le monde, chaque année, la pornographie brasse cent milliards de dollars de chiffre d’affaires. Autant dire que le petit porno sur le smartphone avant de dormir n'est pas près de disparaître. Surtout le lundi soir à 23h, qui est l'heure de pointe sur Pornhub. N'en déplaise à un certain Kanye West, qui a récemment comparé la «pornographie à des chambres à gaz».

Les catégories phares évoluent peu, les tendances idem. En 2022, Pornhub note néanmoins un regain d'intérêt pour les catégories «transgender», «femdom» et «feet».

Vous rêvez de vous perdre dans quelques graphiques? En voici une série. Have fun!

Le classement le plus attendu:

Se faire un film?

Une histoire de génération?