Voici les sextoys préférés des Suisses (les Fribourgeois sont des coquins)

Le site de vente en ligne Galaxus.ch a dévoilé les articles pour adultes que les Suisses ont le plus achetés ces dernières années. Et si plusieurs tendances se dégagent, chaque canton a ses préférences.

Le bondage et les sex-toys anaux ont la cote en Suisse

Apparemment les sextoys ont le vent en poupe dans notre pays. Le site de vente en ligne Galaxus annonce avoir vendu huit fois plus d'articles pour adultes en 2021 qu'en 2017. La plateforme détaille également les tendances au cours des cinq dernières années.

Derrière les imbattables préservatifs, les lubrifiants et les vibromasseurs se disputent les deux autres marches du podium. A noter que les sextoys anaux et les accessoires de bondage sont les deux articles qui ont gagné le plus de places au classement au cours des cinq dernières années. Le site annonce en avoir vendu respectivement 10 et 17 fois plus qu'en 2017.

A l'inverse, les coffrets érotiques, encore quatrième il y a cinq ans, semblent avoir perdu tout intérêt aux yeux des acheteurs de la plateforme.

Fribourg aime les masturbateurs pour homme

Le classement permet également de découvrir les préférences cantonales. On apprend par exemple que les Fribourgeois et les Valaisans sont les plus friands de masturbateurs masculins. Outre-Sarine, ce sont les Glaronais, les Zurichois et les Schaffhousois qui ont le plus craqué pour ce sextoy.

Les Fribourgeois sont également les plus grands adeptes de cockrings en Romandie. Tandis qu'Uri trône en tête de la hiérarchie en Suisse allemande. En même temps, il y avait peut-être un indice dans les armoiries du canton... 😁

Image: DR

Le Jura adore les plugs anaux

Les plugs anaux arrivent sur la troisième marche du podium dans tous les cantons suisses. Tous? Non. Les Jurassiens semblent apprécier cet article puisque, chez eux, le produit se hisse même à la deuxième place. Précisons que, proportionnellement à leur population, Saint-Gall, Berne et Appenzell sont les régions helvétiques chez qui les sextoys anaux ont le moins de succès.

Et vous, quelles sont vos préférences? Préservatifs Cockrings Sextoys anaux Vibromasseurs Lubrifiants Masturbateurs masculins Accessoires de bondage Huile de massage Coffrets érotiques Lingerie

Les Valaisans sont les moins fans de bondage

Sans surprise, les Valaisans semblent être les Romands les plus attachés à leur liberté. Ce sont en tout cas eux qui ont le moins acheté d'articles de bondage en 2021. A l'inverse, les Fribourgeois (décidément!) sont les plus grands consommateurs d'accessoires de BDSM.

Finalement, le graphique ci-dessous vous permet de découvrir, canton par canton, quels sont les articles pour adultes qui ont connu la plus forte progression des ventes sur Galaxus en 2021.