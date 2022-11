A n'en pas douter, la production Netflix sur la naissance du couple et son départ aux Etats-Unis va susciter une pluie de réactions. Image: sda

On sait quand sort le docu Netflix sur Harry et Meghan (et c'est imminent)

Et voilà une énième annonce qui ne risque pas de réchauffer l'ambiance à la table de la famille royale à Noël. Le docu-série très attendu du prince Harry et de son épouse Meghan Markle sortira avant les Fêtes.

On spéculait que la sortie du documentaire serait retardée, entre une cinquième saison de The Crown et les tergiversations du prince Harry avec la production. Que nenni!

Selon une information révélée en exclusivité par Page Six, les aventures du prince britannique et de son épouse américaine seront disponibles sur la plateforme de streaming le 8 décembre prochain. Une sortie qui pourrait ne pas améliorer les relations déjà tendues entre le duc et la duchesse de Sussex, et le reste de la troupe.

Ça, c'est s'ils daignent seulement venir au Royaume-Uni pour Noël... Harry et Meghan snobent l'invitation de Charles III pour Noël

Changement de titre en vue

Toujours selon Page Six, le nom du docu-série qui retrace l'histoire d'amour mouvementée du couple de troublions de la famille royale britannique sortira sous un nouveau nom. Baptisé initialement Chapters, Harry et Meghan auraient changé d'avis. On ignore encore le titre dont ils affubleront leur projet.

Le diffuseur Netflix lui-même n'a même pas encore confirmé l'existence du documentaire - on doit cette révélation à Meghan Markle lors d'une interview avec The Cut en août dernier.

Interview au cours de laquelle elle s'est également comparée à un palmier... People «Harry et moi, on est comme 2 palmiers»: Meghan se confie sur sa nouvelle vie de Marine Brunner

Le titre initial n'est d'ailleurs pas la seule chose que le couple ait laissé tomber: le directeur original du projet, Garret Bradley, a aussi été remercié pour des «divergences d'opinions» sur le projet. Il a été remplacé par Liz Garbus.

A quoi faut-il s'attendre?

La série fait l'objet de nombreuses et intenses spéculations depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Netflix et depuis le début du tournage, l'année dernière.

Selon des sources proches d'Harry et Meghan, la mort de la Reine, en septembre dernier, avait semé un doute au sein du couple, paniqué à l'idée de devoir atténuer ses propos.

D'après une autre source, la production télévisée «contredit» une partie de ce qu'affirme le duc dans ses mémoires, Spare, dont la publication est agendée au 10 janvier 2023. Ces deux prochains mois s'annoncent en tout cas riches en émotion pour Buckingham Palace.

Ça promet! On a la date de sortie du livre du prince Harry et le titre sent la rancœur