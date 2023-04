On ne compte désormais plus les photos fake générées par l'IA et visibles en ligne. midjourney / Eliot Higgins

Etes-vous plus malin que l'intelligence artificielle? Faites le test

Elles font désormais partie de notre quotidien: les images générées par intelligence artificielle inondent le web. Il va falloir s'y faire. Comment différencier une vraie image d'une fausse? Faites notre test pour le découvrir.

On vous rabâche les oreilles sur cette thématique depuis plusieurs semaines maintenant: l'intelligence artificielle (IA) a débarqué à grand bruit dans nos vies, que ce soit via Chat-GPT ou les créateurs d'image artificielles — comme Midjourney.

Plus besoin d'avoir des skills sur photoshop: avec la bonne description textuelle, on peut obtenir des images magnifiques et plus vraies que nature en moins d'une minute. Par exemple, si on demande à l'IA de nous créer «une photo avec des petits lapins qui font des selfies», voici ce qu'on obtient:

Les photos qui vont suivre sont en partie vraie... et en partie fausses. Saurez-vous découvrir laquelle des quatre propositions est une image générée par l'intelligence artificielle?

Toutes les vraies photos de cet article sont tirées de la banque de données d'images de Shutterstock. Quant aux images générées par IA, elles ont été créées par Midjourney 5.

Au fait, vous voulez commencer à réaliser des images de synthèse par vous-même?

«Une famille mange des glaces en sortie»

A)

B)

C)

D)

Hé oui, c'était la deuxième! Toutefois, nombreuses sont les photos de banques de données d'image qui donnent un aspect artificiel à la réalité.

Une vie de chien

A)

B)

C)

D)

C'était à nouveau la deuxième. Le texte était «un chien attrape une balle sur une pelouse». Bluffant, non? Wouf!

Lequel de ces bébés est virtuel?

A)

B)

C)

D)

C'était la première. Plus vrai que nature!

Pour les vegans: quelle pièce de viande n'existe pas?

A)

B)

C)

D)

C'était bien celle-ci. Un réalisme saisissant (notez: la texture du poivre et des grains de sel).

Laquelle de ces femmes n'existe pas?

A)

B)

C)

D)

C'était la première. On se fait facilement avoir, non?

Vous n'avez rien à craindre de l'un de ces tigres

A)

B)

C)

D)

Le dernier!

Niveau difficile: quel appartement de catalogue n'existe pas?

A)

B)

C)

D)

La deuxième. Mega dur...

Fake swiss quality: un de ces chalets n'est pas réel

A)

B)

C)

D)

C'était le deuxième. Dingue.

On s'attaque aux symboles: un Cervin est faux

A)

B)

C)

D)

Voilà.

Une IA qui s'améliore à vue d'œil

Midjourney s'améliore à vue d'œil. Grâce à sa version 5, qui n'est d'ailleurs qu'une version alpha, il est possible de réaliser des images réalistes au point qu'il est difficile de les distinguer de la réalité. Cela est particulièrement vrai pour les paysages, la nourriture et les animaux.

Tout n'est pas encore parfait, mais il y a fort à parier que l'IA va apprendre d'elle-même et s'améliorer à grande vitesse. Les problèmes liés aux mains sont en grande partie réglés, comme ceux qui concernent les dents ou des textures étranges. Le problème des textes improbables reste un des moyens de différencier les vraies images des fausses.

Quatre images de synthèse générées par la verion 5 de Midjourney. midjourney

Les photographes professionnels et les artistes peuvent utiliser des outils utilisant l'IA pour créer des photos et des peintures bien plus réalistes ou créatives que ce que Midjourney permettait jusqu'à présent.

Par où commencer?

Pour tous les artistes en herbe qui ne maîtrisent ni la peinture, ni un appareil photo, ni photoshop, mais qui savent rentrer un texte de commande d'image précis: