Ce trend va beaucoup trop loin

«Hi, Barbie, Hi Ken!» Alors qu'on n'en peut plus de voir la vie en rose, et qu'il est désormais impossible d'ouvrir TikTok sans être happé par le tube remixé d'Aqua – le même qu'on supporte depuis 1997 déjà – voilà que le trend «Barbiecore» ne cesse de gagner du terrain.

C'est un fait: la vague marketing «Barbiecore» a frappé le monde tel un typhon rose pastel. L'onde de choc aux relents de bonbons s'est infiltrée dans les secteurs les plus obscurs de cette planète – même ceux qui n'ont rien à voir avec la poupée siglée Mattel. Il est vrai qu'au départ, cette attendrissante exaltation orchestrée autour de la sortie du film par les gros muscles du marketing avait de quoi nous rendre nostalgiques.

Mais désormais, flâner sur les réseaux sociaux procure surtout l'envie de vomir des arcs-en-ciel - ou de passer quelques poupées au sourire figé au broyeur. Où que l'on pose le regard, tout le monde mange Barbie, s'habille Barbie, se coiffe Barbie - en atteste la hausse des requêtes de coloration dans les salons professionnels. Et désormais, ô bonheur, on peut même mourir Barbie. Oui, vous avez bien lu.

En effet, des services de pompes funèbres basés en Amérique latine ont eu la délicate idée de proposer des cercueils roses fluo parsemés d'étoiles blanches, le tout dans un rendu très «plastique» – de quoi s'assurer de rester dans le coup, même coincé dans votre dernière demeure.

L'initiative promotionnelle a détonné auprès de nombreux internautes, lesquels n'ont guère apprécié que les couleurs du monde du divertissement dégoulinent jusqu'aux portes de celui des morts.

«Faut arrêter le cirque avec barbie, on est où la»

«Faut s’habiller en rose aussi à l’enterrement ?»

«GLAUQUE»

«Non mais la promo de Barbie, ça va beaucoup trop loin hein»

Pourtant, l'une des entreprises proposant ce service funéraire assure avoir reçu un écho positif de la part de ses clients. Le média Melty indique que la boîte en a profité pour faire une remise de 30% sur les cercueils bling-bling, à l'occasion de la sortie du film de Margot Robbie.

«Nous voulions promouvoir le cercueil rose, car c’est devenu une tendance. Et des gens nous ont contactés à ce propos. Sur les 40 personnes qui ont pris des renseignements, nous avons conclu pas moins de 10 contrats» Melty

Pasta Barbie

Si vous faites partie des 2% de la population qui n'est toujours pas écœurée par tout ce ramdam fuchsia, on vous remet une couche de vernis, pour vous rappeler que vous n'avez pas fini d'en baver:

Manger un plat de pâtes qui n'est pas aux couleurs de Barbie, voilà qui est soooo 2022! Cette année, il convient de rajouter du pigment jusqu'à vos assiettes. Des utilisateurs TikTok ont eu la gentillesse de partager leur science profonde des fourneaux, en confiant l'élément secret qui leur a permis d'obtenir cette magnifique texture rose, sirupeuse et si tendance: la betterave.

Pasta Party chez Barbie👇 (via TikTok) Vidéo: extern / rest

Partager ce précieux tuyau sur les réseaux vous permettra peut-être, aussi, de gagner des millions de vues, et quelque 100 000 likes.

Bon, comme tous les hashtags beaucoup trop populaires, #barbiecore finira pas se perdre dans les marges du grand livre consacré au néant de l'humanité. Mais rassurons-nous, la machine d'Hollywood n'aura pas grand temps de refroidir, puisqu'un film Polly Pocket est déjà annoncé.

