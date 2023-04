Pauvre petit Timotéo. Image: instagram

Le beige à outrance nuit-il aux bébés? Il y a débat

Sur les réseaux sociaux, les internautes s'invectivent à propos de la tendance du «sad beige baby». Tout peindre en beige, du sol au plafond, en passant par les fringues, les meubles et les jouets des kids nuit-il à leur développement? Décryptage de cette tendance avec un peu de psychologie et beaucoup de mauvaise foi.

Plus de «Société»

Oui, il existe un débat sur les réseaux sociaux à propos du beige et des bébés. Bienvenue en 2023, dans cette ère moderne où on imaginait qu'on allait pondre des voitures volantes et au lieu de ça, on s'écharpe pour savoir si le beige, c'est moche. Ou en tout cas nocif pour les kids (car moche, oui, ça l'est). Les parents les plus foufous iront jusqu'à choisir des tons d'écru, de sable, de ficelle ou d'argile (de vrais zinzins).

C'est donc toute la question qui agite l'internet sphère: une chambre monochrome, des habits monochromes, une vie monochrome nuit-elle au développement du petit Timotéo?

Au secours. Image: Instagram

Cette question existentielle vient d'une internaute qui a qualifié la tendance du all-beige de «sad beige baby», en français «triste beige de bébé». Un nom péjoratif pour se moquer des parents qui adoptent cette tendance monochrome. Certains ont poussé la théorie plus loin en arguant que les bébés ont besoin de couleurs différentes pour être stimulés.

Ça nuit ou pas alors?

Selon Birgit Elsner, une professeure de psychologie du développement de l’Université de Potsdam interrogée par le magazine allemand Die Zeit, les bébés sont bel et bien plus réceptifs aux contrastes de noir et de blanc, ou aux couleurs primaires, certes, mais l’excès de beige dans sa chambre ne va pas nuire à bébé, puisqu’il est stimulé dans les autres pièces. Après, si tout est beige à la maison, ça c’est un autre problème… Un problème de goût, pour commencer?

Mais alors si ça n'est pas un problème de faire vivre bébé dans une chambre en mode Fifty Shades of Beige, pourquoi tant de haine envers cette couleur? D'abord, rappelons que les réseaux sociaux sont une sorte d'accélérateur de particules à conneries. Les plus vieux d'entre vous se rappellent sûrement du débat en 2015 sur Facebook pour savoir si la robe est bleue ou dorée?

Les gens qui la voient bleue et noire ont un cerveau qui compense la surexposition. Arrêtez de brailler, elle est dorée, point. Image: dr

Partant du constat que même une pauvre robe peut susciter d'intenses discussions sur les réseaux, il n'est pas étonnant qu'une chambre beige (et moche) crée des tensions encore plus exacerbées, surtout quand il s'agit de se soucier du développement du petit Timotéo.

Mais l'emballement autour de ce «sad beige baby» est surtout lié au fait que la tendance vient des influenceurs. Ils décident que le beige, c'est cool, tout le monde veut du beige. Mais avant eux, une autre catégorie avait déjà décrété que ce fade monochrome était du plus bel effet, à savoir... Les parents aisés.

Image: instagram

Beige = riches ?

Inconsciemment, les fournitures beiges donnent l’impression que tout est pur, propre et apaisé et que tout est en bois et de meilleure qualité. Même quand ça ne l'est pas.

Et selon des mamans interrogées, il faut effectivement avoir un sacré budget si on doit emmener un tapis beige au pressing à chaque fois que le bébé se prend pour un artiste et balance de la peinture dessus. À moins que les parents monochromes n’aient pensé à tout et que le bébé n'ait droit qu’à la peinture beige, mais à ce stade, peut-on dire que nous sommes face à une cause perdue?

Quel enfer. Image: Instagram

Cette histoire de beige aura au moins éclipsé le rose ou le bleu des chambres des bébés. Après, avec le beige, il n'est pas certain que nous y ayons gagné au change.

Les oursons à la mélatonine: la nouvelle mode pour endormir les enfants:

Vidéo: watson

21 bébés terrifiants photoshopés avec des dents d'adultes: