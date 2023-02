L'Openair de Frauenfeld dévoile (presque) tout son programme 2023

Le plus gros festival de hip-hop d'Europe a dévoilé 91 des 95 artistes présents lors de l'édition 2023, qui se tiendra du 6 au 8 juillet.

Le programme de l'édition 2023 de l'Openair de Frauenfeld se remplit: 91 des 95 concerts prévus ont été confirmés, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Cette année, on retrouve de nombreuses stars du hip-hop comme Travis Scott, Kendrick Lamar, Wizkid ou Stromzy. Après deux annulations en 2020 et 2021 dues à la pandémie, Kendrick Lamar revient en Thurgovie en tant que tête d'affiche.

Non seulement le programme s'étoffe, mais les scènes sont encore plus grandes. La scène Soul City sera ainsi agrandie et pourra accueillir jusqu'à 10 000 fans.

La prochaine édition de l'Openair de Frauenfeld, considéré comme le plus grand festival de hip-hop d'Europe, aura lieu du 6 au 8 juillet 2023. Une trentaine de concerts sont prévus chaque jour et jusqu'à 50 000 visiteurs sont attendus. (ats)