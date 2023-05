Le front de mer de Plymouth, à Hoe Park, au Royaume-Uni. Image: Shutterstock

Cette ville abat des arbres à cause d'une histoire de sexe

La ville portuaire britannique de Plymouth a abattu plusieurs arbres sur une célèbre promenade, causant l'indignation des citoyens. Mais la raison derrière cette affaire a de quoi surprendre.

Plus de «Société»

Un article de

Une dispute a éclaté dans la ville de Plymouth au sujet de l’abattage d’arbres. En effet, la municipalité a décidé d'enlever des palmiers et d'autres arbres sur la Hoe-Promenade, très appréciée des touristes, pour une raison plutôt insolite.

Des arbres coupés à cause de comportements inappropriés

Selon le portail d'information local Plymouth Live, les arbres auraient été abattus parce que des personnes auraient eu des relations sexuelles à l'endroit où ils se trouvaient. De plus, de la drogue y aurait également été commercialisée.

Un porte-parole du Conseil municipal a déclaré au portail: «Dans le cadre de notre programme d'entretien régulier et suite aux commentaires de la communauté, y compris des groupes locaux, nous avons tenu à nettoyer cette zone et de la rendre plus accueillante et plus sûre, tant pour les résidents que pour les visiteurs». Il a ajouté:

«Nous devons régulièrement nettoyer des accessoires sexuels»

Des mesures similaires ont déjà été prises sur d'autres zones de la ville. L'administration souhaite à présent procéder à une nouvelle plantation qui garantira une plus grande biodiversité et offrira un foyer aux abeilles et aux insectes.

Les citoyens sont indignés

Selon Plymouth Live, des citoyens ont exprimé leur indignation. Un lecteur, qui a qualifié les palmiers qui s'y trouvaient autrefois d'«époustouflants», a estimé que la suppression des arbustes ne ferait que déplacer le comportement problématique vers un autre endroit, en disant:

«Ceux qui causent les problèmes vont simplement le faire ailleurs»

L'administration locale avait déjà fait l'objet de critiques lorsqu'elle avait récemment abattu plusieurs arbres à Armanda Way. De nombreux citoyens s'y étaient opposés.

Luke Pollard, l’éminent député travailliste britannique, a écrit sur Twitter:

«Le dernier acte de l'ancienne administration, juste avant de passer le relais aux nouveaux élus, a consisté à abattre d'autres arbres, cette fois-ci sur Hoe. Aucune consultation, aucun engagement. Ne laissez plus jamais les conservateurs reprendre le pouvoir dans notre ville»

(Traduit et adapté par Pauline Langel)