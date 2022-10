Le casting de Glee à ses débuts. Image: 20th Century Fox Television

Pédopornographie et suicide: ce docu raconte les dessous chocs de «Glee»

Une série documentaire de trois épisodes va être diffusée prochainement à propos des controverses et des suicides qui entourent la série des années 2000 Glee.

Rappelez-vous, la série Glee a été un raz-de-marée populaire: une bande de lycéens chantaient leurs tourments et passions. Souvent joyeux à l'écran, quand les caméras s'éteignaient, c'était une autre histoire. Deadline vient de dévoiler l'information et nous indique que Discovery+ est en train de monter une série de trois épisodes pour décortiquer cette malédiction autour de la série.

Plus de 100 épisodes entre 2009 et 2015 et un succès considérable, mais surtout des suicides et des coulisses peu reluisants.

Mark Salling jouait Puck. Salling a été arrêté et a plaidé coupable de possession d'images pédopornographiques. Il s'est suicidé en attendant sa condamnation.

jouait Puck. Salling a été arrêté et a plaidé coupable de possession d'images pédopornographiques. Il s'est suicidé en attendant sa condamnation. Cory Monteith campait Finn. L'acteur canadien est mort d'une overdose d'héroïne.

campait Finn. L'acteur canadien est mort d'une overdose d'héroïne. Naya Rivera interprétait Santana Lopez. Elle s'est noyée lors d'un voyage en bateau.

Mais ce n'est pas tout, puisque Lea Michele, l'interprète de Rachel, a été accusée d'intimidation sur le plateau. Une foule de drames pour cette création signée Ryan Murphy (Dahmer et The Watcher), Brad Falchuck et Ian Brennan. Le documentaire fera parler des membres clés du show pour évoquer des détails jusque-là tus par les intéressés.

Aucune date n'est prévue pour le moment. (svp)

Les deux dernières sorties Netflix qui font le buzz