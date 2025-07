Bonne nuit les petits a bercé des générations. Image: DR

Triste nouvelle pour «Bonne nuit les petits»

Christine Laydu, coauteure de la cultissime émission pour enfants, est décédée à 94 ans. Elle avait écrit de nombreux épisodes, publié des livres tirés de l'émission et participé à la confection des marionnettes et des costumes.

Plus de «Société»

Bonne nuit les petits, l'une des émissions pour enfants les plus connues de la télé française, a perdu samedi sa coauteure Christine Laydu, qui a bercé des générations avec son mari Claude, le créateur disparu en 2011, ont annoncé lundi leurs enfants.

Christine Laydu Image: DR

Christine Laydu, qui fut également comédienne et mannequin, «est décédée à 94 ans samedi 5 juillet au matin à son domicile» de Morigny-Champigny dans l'Essonne, ont-ils indiqué. Elle avait écrit de nombreux épisodes de la série, publié des livres tirés de l'émission et participé à la confection des marionnettes et des costumes.

De célébres notes de pipeau

Le programme culte a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et est entré dans la culture populaire. D'abord en noir et blanc puis en couleurs, Bonne nuit les petits a été diffusée sur la RTF puis l'ORTF de 1962 à 1973, puis sur TF1 dans une nouvelle version en 1976, et enfin sur France 2 dans sa dernière mouture de 1995 à 1997.

Conclu par de célébrissimes notes de pipeau, chaque épisode met en scène les personnages en marionnettes du Marchand de sable et de son assistant Nounours qui, chaque soir avant le coucher, descend de son nuage pour rendre visite aux enfants Nicolas et Pimprenelle.

Claude Laydu avait trouvé l'inspiration en 1960 en Allemagne de l'Est, en visionnant une séquence d'animation diffusée quotidiennement en soirée pour les enfants et mettant en scène das Sandmännchen (le petit marchand de sable) et deux fillettes.

Des débuts difficiles

Les débuts de Bonne nuit les petits en 1962 avaient été difficiles et, après 65 épisodes, le créateur avait conçu avec sa femme Christine une nouvelle version. Monique Messine donnait sa voix à Nicolas, Martine Merri à Pimprenelle, Jean Martinelli (sociétaire de la Comédie-Française) à Nounours et Claude Laydu a continué d'interpréter le rôle du Marchand de sable.

Nounours aura trois neveux, Rémi, Toto et Fanfan, choisis pour leurs initiales formant le sigle R.T.F. Viendra un quatrième gaillard Oscar, fin 1964, prétexte au changement de nom de la RTF en ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française).

Avec 565 épisodes en noir et blanc de Bonne nuit les petits, 78 autres de Nounours, 195 de nouveau à partir de 1995, sans compter des centaines de milliers de livres, des monceaux de disques, cassettes vidéo, poupées et objets dérivés, Nounours et ses amis sont devenus des stars. (jzs/afp)