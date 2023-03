La moitié de l'humanité risque de souffrir de ce problème en 2035

Selon une étude, le nombre de personnes en surpoids ou obèses devrait approcher les 4 milliards d'individus d'ici à 2035.

Selon la Fédération mondiale contre l'obésité, plus de la moitié de la population mondiale, soit plus de quatre milliards d'individus, pourrait être classée en surpoids ou souffrant d'obésité d'ici à 2035. C'est le bilan alarmant d'un rapport publié deux jours avant la journée contre l'obésité qui se tient le 4 mars, selon des informations relayées par la BBC. Actuellement, pas moins de 2,6 milliards de personnes sont concernées par la problématique, soit 38 % de la population mondiale.

Niveau répartition, ce sont les populations des pays à faibles revenus ou intermédiaires comme l'Afrique et l'Asie qui devraient connaitre la plus forte hausse de cas dans la prochaine décennie. Les enfants et les adolescents - tant les filles que les garçons - sont les plus concernés.

Le rapport utilise l'indice de masse corporelle (IMC) pour effectuer ses évaluations. L'IMC est calculé en divisant le poids d'un adulte par le carré de sa taille.

«L'augmentation du taux d'obésité dans le monde aura un impact significatif sur l'économie mondiale, équivalant à 3 % du produit intérieur brut mondial» La Fédération mondiale contre l'obésité, relayée par la bbc

Parmi les facteurs aggravants: l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus transformés, un mode de vie de plus en plus sédentaire, l'affaiblissement des politiques de contrôle de l'offre et de la commercialisation des produits alimentaires, et enfin le manque de ressources des services de santé en matière de gestion du poids et d'éducation sanitaire.

La Fédération encourage les autorités compétentes à prendre des mesures adéquates pour répondre à l'inquiétante tendance.

(jod)

