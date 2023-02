Guérir du cancer grâce à un vaccin? Ce sera possible — très bientôt

«Quand est-ce qu'on aura un remboursement en Europe et en Suisse? Il faut encore attendre quelques années mais pas 20 ans. On parle des années qui viennent probablement»

La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a donné une autorisation précoce pour utiliser ce traitement, précise Solange Peters. Elle se pose la question:

«Pour la première fois dans une maladie qu'on connaît bien qui est le mélanome, un de ces vaccins produits par Moderna et Merck montre des bénéfices larges»

Plus de «Société»

Les plus lus

La 48e cérémonie des César est ouverte

Et c'est Jamel Debbouze qui inaugure la soirée. Mais l'absence de représentation féminine est critiquée et, au-delà des prix, l'événement devra cette année encore prouver sa pertinence.

«On est dans la merde, mais on est le cinéma. On est le meilleur cinéma d'Europe!», a lancé l'acteur et humoriste Jamel Debbouze en ouvrant dans un sketch la 48e cérémonie des César ce vendredi.