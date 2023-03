L'intelligence artificielle fait son entrée sur Spotify avec cette nouvelle mise à jour. Image: Spotify

Spotify va complètement changer avec cette mise à jour

Avec ses nouveautés, la plateforme de streaming souhaite permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement de nouveaux contenus à écouter.

Spotify s'est offert un nouveau look. En effet, lors de sa conférence Stream On, l'application a présenté une toute nouvelle interface et mise désormais sur le défilement vertical ou le «scrolling», à l'instar de TikTok et Instagram.

Quelles sont les nouveautés?

La page d'accueil de Spotify

Si avant, la musique avait le monopole, la nouvelle interface proposera tous les services disponibles sur l'application: la musique, les livres audio et les podcasts. En haut de la page, il vous sera également possible de choisir une catégorie.

Le défilement vertical

En scrollant, vous pourrez découvrir du nouveau contenu dans tous les services proposés par Spotify. Comme sur TikTok, à chaque défilement, un nouveau contenu sera proposé, nous explique ce site spécialisé. L'objectif étant de permettre plus facilement la découverte de nouveaux contenus, mais également d'attirer de nouvelles créations.

L'intelligence artificielle

Spotify a également annoncé l'arrivée de l'IA dans l'application avec deux nouveautés:

Smart Shuffle: cette option ajoute à vos listes de lecture des titres choisis par l'IA selon vos goûts ou vos écoutes du moment.

cette option ajoute à vos listes de lecture des titres choisis par l'IA selon vos goûts ou vos écoutes du moment. Le DJ par IA: cette fonction existe déjà depuis fin février, mais s'inscrit dans le cadre de cette mise à jour. Le DJ par IA est une fonction qui permet d'écouter des morceaux de musique en fonction de vos goûts du moment, mais espacés et animés par une voix. En bref, c'est une radio personnalisée.

La bibliothèque tout comme les playlists restent

Pour les fervents utilisateurs de Spotify qui n'apprécient guère le changement, la plateforme de streaming a également annoncé garder la bibliothèque de «vos titres likés», tel qu'ils sont appelés sur l'application, ainsi que les playlists que vous aurez créées.

Spotify a annoncé que le déploiement de cette nouvelle version commence dès maintenant partout dans le monde, pensez donc à vérifier la vôtre! (sia)

