De gauche à droite, voici Coralie, Basile et Léon. Le trio participe à une télé-réalité lancée par la RTS, Guerre des sexes. image: radio télévision suisse

La RTS lance «Guerre des sexes au chalet», une télé-réalité made in Switzerland

La RTS, sous les caméras de Temps présent, propose dès le 26 janvier une télé-réalité où les protagonistes – enfermés pendant plusieurs jours dans un chalet – se questionnent sur les questions de genre, de sexualité ou encore de consentement.

Du 26 janvier au 2 février, la RTS diffusera une télé-réalité dans laquelle quatre femmes et quatre hommes sont enfermés dans un chalet, là-haut sur la montagne (en Haute-Savoie, au Grand Bornand), pour discuter genre, sexualité, consentement et séduction. Le reportage est un Temps présent, réalisé par le réalisateur suisse Jacob Berger et la journaliste Laurence Gemperle.

Un traitement différent de ces thématiques

Le casting regroupe des personnes de tous âges, dont John par exemple, qui se définit comme «pro-féministe repenti», Coralie, «féministe radicale» ou encore Clément, «qui aide les hommes à reprendre leur place», comme le souligne 360 degrés. Le magazine résume:

«Un programme qui, malgré quelques raccourcis et simplifications, permet à tout un chacun de sortir de ses positions, d’écouter le récit de l’autre, et de faire un pas vers plus de compréhension» Robin Corminboeuf 360 degrés

Le réalisateur, Jacob Berger, explique dans une interview donnée au 24 heures, que ce reportage permet notamment de laisser la parole libre aux protagonistes, et d'amener une autre vision que le traitement classique de ces thématiques. Il évoque même une éventuelle saison 2. (ag)