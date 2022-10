Sous vos yeux ébahis, un montage claqué avec Maeva Ghennam dans tous ses états. capture d'écran w9

Choqués par son comportement, des fans boycottent Maeva Ghennam

Candidate des Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9, Maeva Ghennam exaspère de plus en plus les téléspectateurs. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur ras-le-bol sur Twitter.

Il y a ceux qui veulent boycotter la Coupe du monde au Qatar et il y a ceux qui veulent boycotter Maeva Ghennam. Ma foi, chacun sa croix, on ne peut pas être sur tous les fronts.

Alors c'est quoi cette histoire de boycott de Maeva Ghennam, cette personne qui, il n'y a pas si longtemps, faisait parler d'elle en se retrouvant toute nue sur Instagram? Pour rappel👇

Maeva Ghennam, qu'on peut actuellement voir dans Les Cinquante, la nouvelle télé-réalité façon Squid Game version Wish sur W9, ne serait plus la chouchoute des téléspectateurs.

De plus en plus de fans de l'émission ne supportent plus son comportement qui, pourtant, est assez constant dans l'hystérie.

Sur Twitter, plusieurs d'entre eux lui reprochent son attitude de peste ambulante, l'accusant de harcèlement envers les autres candidats. On ne sait pas exactement de quelles séquences les internautes parlent. J'ai essayé d'investiguer en regardant l'émission, mais tout le monde criait tellement fort que ça m'a décollé un bouchon de cérumen. En gros, ouin-ouin! Maeva, elle est pas gentille!

En parlant de méchante👇

Parmi les centaines de tweets à son sujet, plusieurs internautes la comparent à une certaine Sarah Fraisou, une autre candidate de télé-réalité et apparemment, c'est pas un compliment. D'autres la comparent à Anabelle, la poupée maléfique du film d'horreur du même nom ou encore au petit vieux dans la série Squid Game dont Les Cinquante est inspirée. D'autres disent avoir arrêté de regarder l'émission à cause d'elle et appellent au boycott de la Marseillaise.

Face à ce tollé (plus important que les précédents auxquels elle nous a habitués), Maeva Ghennam a répondu aux critiques sur les réseaux sociaux.

«Sans moi, vous vous ennuieriez trop. Je ne comprends pas pourquoi les gens m'insultent» Maeva Ghennam dans l'incompréhension la plus totale.

La star des Marseillais enchaîne les polémiques. Dernièrement, elle a fait l'éloge de la chirurgie du vagin auprès de ses 3,3 millions de followers sur Instagram dont la plupart sont des jeunes filles:

«Il faut l'entretenir et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans» Maeva Ghennam en parlant de son vagin.

Même l'Assemblée nationale en France l'a taclée. Un député a affiché plusieurs influenceurs, dont Manon Tanti, pour dénoncer l'arnaque à la formation, une méthode particulièrement douteuse pour gagner de l'argent. Une prise de parole qui n'a pas échappé au rappeur Booba, en guerre avec les influenceurs français installés à Dubaï.

Pour ceux qui ne veulent plus entendre parler de Maeva Ghennam, pas de bol, on la retrouvera dans une autre émission de W9 Les Marseillais vs Le Reste du Monde 7, aussi appelée Le Cross, actuellement en tournage.

Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère Vidéo: watson

Dubaï, sa nature, sa simplicité, sa poésie...