Gagnante de «The Voice», Sœur Cristina est désormais serveuse

«Je regrette que la presse, dans la difficulté de répondre au téléphone, ait décelé un détachement et une indifférence de notre part face au choix de Cristina. Nous sommes certes désolées de ne plus la compter parmi nous, mais nous comprenons et respectons sa décision et lui souhaitons le meilleur pour son parcours. Nous sentirons toujours qu'elle est notre sœur et nous l'accompagnerons avec affection et prière»

Mère Générale Carmela Distefano