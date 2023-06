Fox News a trouvé le remplaçant (idéal) de Tucker Carlson

Fin 2021, il avait appelé des participants d'une conférence conservatrice à «piéger» Anthony Fauci, le Monsieur pandémie de la Maison Blanche régulièrement visé par la droite. Il a aussi été brocardé pour avoir eu à l'antenne des propos moqueurs et critiques contre les personnes immigrées et sans-abris.

«Fox News Channel est depuis plus de 21 ans l'endroit où se déroulent l'info et l'analyse en Amérique»

La télévision a annoncé que sa présentatrice Laura Ingraham lancera les soirées à 19h00, suivie par «Jesse Watters Primetime» à 20h00 (le même horaire que l'ancienne émission de Tucker Carlson) et que le très radical Sean Hannity conservera son show à 21h00, suivi une heure plus tard par une émission de Greg Gutfeld.

Montréal a l'air le plus pollué au monde et a besoin de l'aide de la France

«Les Suisses adorent le Japon!»: ces Romands ont créé un festival manga

Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait: des influenceurs romands fans du Japon lancent un festival manga à ciel ouvert: le Kiyo Festival. L'événement se tiendra du 25 au 27 août à Gland (Vaud).

Ils sont jeunes, Romands, et surtout, passionnés du Japon en général, et de mangas en particulier. Mettant en commun efforts et communautés respectives, ce collectif de dix âmes entreprenantes du cru a décidé de voir grand pour leur première édition: trois jours de festivités - du 25 au 27 août, des stands de nourriture, des animations, des projections de film d'animation, et même un concours de cosplay.