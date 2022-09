Son charisme et son assurance lui avaient permis d'attirer célébrités et investisseurs de premier plan au chevet d'une entreprise qui se révélera être un château de cartes, incapable de produire des résultats concluants. (ats/jch)

Elizabeth Holmes avait fondé Theranos en 2003, à l'âge de seulement 19 ans, promettant des outils de diagnostic plus rapides et moins chers.

Le médecin estime avoir «fait une erreur» et dit vouloir «aider» son ancienne patronne, selon le compagnon d'Elizabeth Holmes. Pour les avocats d'Elizabeth Holmes, l'intervention d'Adam Rosendorff justifie la tenue d'un nouveau procès, notamment parce qu'il «a produit un témoignage mensonger devant le jury».

«Il a dit que le ministère public avait présenté les choses de manière plus négative que la réalité durant son audition», a poursuivi William Evans. Il a notamment contesté la notion selon laquelle Elizabeth Holmes avait volontairement cherché à tromper les investisseurs sur les résultats et les perspectives de Theranos.

Dans une lettre adressée mardi au juge fédéral, qui a présidé le procès de 15 semaines entre le début septembre et la fin décembre 2021, les avocats d'Elizabeth Holmes indiquent qu'elle a reçu, début août, la visite de l'ancien directeur du laboratoire de Theranos, Adam Rosendorff.

La fondatrice de la start-up Theranos, qui promettait de révolutionner les tests sanguins et ayant été condamnée pour fraude, a demandé mardi un nouveau procès. Elle évoque le revirement d'un témoin-clé.

