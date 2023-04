Ces discussions spéciales devraient être séparées des autres dans l'application Whatsapp. shutterstock/wabetainfo

Whatsapp a une nouvelle fonction qui va plaire aux petits cachottiers

L'application de messagerie travaillerait sur une option permettant de bloquer l'accès à certaines discussions. Voici ce qu'on sait.

Une prochaine mise à jour de Whatsapp permettrait de verrouiller certaines conversations. La nouvelle a récemment été dévoilée par le toujours très bien informé WABetaInfo. D'après le portail d'informations qui a testé une version bêta de la fonctionnalité, seuls un code ou une empreinte digitale donneraient ainsi accès à ces messages.

Voici à quoi ça ressemble: wabetainfo

Si l'on en croit les captures d'écran de WABetaInfo, ces discussions spéciales seront séparées des autres dans l’application. Tout texte, image, vidéo, note vocale ou notification ne sera, par ailleurs, pas enregistré dans l'historique du téléphone.

On ne sait pas quand le déploiement de cette nouvelle option sera lancé. Whatsapp ne s'est pas non plus officiellement exprimé à ce sujet. A noter que, quelle que soit la teneur des conversations, la vigilance reste de mise: tout média envoyé sur Whatsapp ou un autre type d'application de messagerie peut en effet être enregistrés à l'aide d'une caméra d'un appareil tiers. (mndl)