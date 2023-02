Ce drôle d'outil permet d'embrasser son partenaire à distance

Un appareil chinois tend à simuler de vrais baisers, y compris la température et le bruit propres à l'action. Les internautes réagissent avec autant d'horreur que de curiosité.

Plus de «Société»

Un article de

Que faire lorsque son partenaire vit loin, mais que l'on refuse de renoncer au contact physique? En Chine, un produit qui promet de résoudre ce problème fait actuellement sensation: grâce à des lèvres souples, en silicone, et à température humaine, il est possible d'envoyer à distance la reproduction d'un baiser, rapporte la chaîne CNN.

Pour l'adresser, mais également le recevoir, les utilisateurs doivent télécharger l'application du fabricant et connecter la machine à baiser à leur téléphone portable. Les partenaires peuvent alors se voir par vidéo et s'embrasser à l'aide de la machine qui enregistre et reproduit les mouvements des lèvres de l'autre. Les bruits de ces embrassades peuvent également être transmis. Le coût total est de 288 yuans chinois, soit près de 40 francs.

Voici à quoi ressemble la machine à baiser. Image: capture d'écran taobao

«A l'université, j'avais une relation à distance, je n'avais donc de contact avec ma partenaire qu'à travers mon téléphone portable», a raconté l'inventeur Jiang Zhongli au média d'Etat chinois Global Times. C'est ainsi que l'idée est née. En 2019, il a déposé le brevet, qui a expiré début 2023. Il espère désormais qu'un autre inventeur perfectionnera son idée. Laquelle ne s'arrête pas là.

Pour ceux ne voulant pas se limiter à un seul partenaire, l'application propose un «Kissing square». Autrement dit, une sorte de marché aux baisers. Comme sur une application de rencontre, les utilisateurs peuvent se liker les uns les autres. Si deux personnes sont compatibles, elles peuvent alors s'embrasser via l'application et l'appareil. Il est également possible de télécharger et de mettre en vente des baisers de tiers et les siens.

«Je suis complètement choqué»

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre horreur et curiosité. «Inquiétante», «vulgaire»... telle serait perçue la machine à bisous par la majorité des internautes. «Je ne comprends pas, mais je suis complètement choqué», a notamment commenté un utilisateur sur le site web Weibo, une sorte de Twitter chinois. Dans le même temps, d'autres ont exprimé leur crainte quant au fait que des enfants pourraient avoir accès à l'appareil.

Un autre a en revanche remercié l'inventeur: «Au début, mon partenaire ne croyait pas que des baisers à distance étaient possibles. Quand on en a fait l'expérience, elle en est restée bouche bée».

«C'est le meilleur cadeau que je lui ai fait durant notre relation à distance»

Traduit et adapté de l'allemand par mndl