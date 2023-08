Le dernier iPhone a un problème énervant

L'iPhone 14 n'est pas sorti depuis un an que certains propriétaires se plaignent déjà de la batterie de leur smartphone Image: EPA

Les plaintes concernant la capacité de la batterie de l'iPhone 14 et 14 Pro s'accumulent. Ce qui suscite pas mal de mécontentements, car le remplacement de la batterie n'est pas bon marché.

L'iPhone 14 n'est pas sorti depuis un an que certains propriétaires se plaignent déjà de la batterie de leur smartphone. La capacité des modèles d'iPhone 14 et 14 Pro ne serait plus que de 90% après à peine un an.

De nombreux utilisateurs concernés indiquent qu'ils n'ont pas observé une baisse aussi spectaculaire de la capacité sur les modèles précédents. Le journaliste Andrew Clare a, par exemple, posté un article sur X (ex-Twitter) dans lequel il comparait la performance de la batterie de son iPhone 13 Pro et 14 Pro. Après deux ans, le 13 Pro avait encore 85% de capacité, le 14 Pro 90% après seulement un an.

Apple indique, par ailleurs, qu'après 500 cycles de charge, la batterie devrait encore avoir 80% de sa puissance initiale. Il est difficile de dire combien de temps dure un cycle de charge. Globalement, un tel cycle est terminé lorsque la pleine capacité de la batterie a été rechargée une fois.

Peu importe que la batterie soit rechargée de 0 à 100% ou de 50 à 100%. Petite indication: la durée de vie de la plupart des batteries modernes au lithium-ion (qui équipent également les iPhones) est d'environ 1000 cycles de charge.

D'après le magazine technique t3n, un iPhone 14 (Pro) mis en service dès le premier jour de vente devrait avoir effectué environ 250 cycles de charge. Si la capacité de la batterie est encore de 80% après 500 cycles, on pourrait s'attendre à un bon 90% dans ce contexte. Malgré tout, de nombreux modèles plus anciens s'en sortiraient mieux après une longue période.

De nombreux propriétaires d'iPhone sont donc en colère. D'autant plus que les deux modèles ne sont pas vraiment bon marché. Un iPhone 14 Pro avec la plus petite capacité de stockage disponible (128 Go) coûte 1179 francs.

De plus, Apple a augmenté en mars les prix de remplacement des batteries d'environ un tiers - du moins pour les modèles antérieurs à l'iPhone 14. Pour le modèle le plus récent, le prix de remplacement était de 120 euros, soit plus élevé qu'auparavant. A titre de comparaison, le remplacement de la batterie de l'iPhone 13 est facturé 99 euros, contre 79 euros pour les modèles nettement plus anciens.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)