Les évènements mis en scène sur cette image n'ont pas eu lieu: il s'agit de la création d'une intelligence artificielle

Pourquoi cette image touchante est un fake

Depuis plusieurs jours, plusieurs photos d'actualité au style très léché ont fait parler d'elles sur les réseaux sociaux. Mais les évènements mis en scène sur celles-ci n'ont pas eu lieu, et pour cause: il s'agit de créations générées par une intelligence artificielle. Le risque de désinformation pointe, avertit une spécialiste.

L'image marque: un secouriste grec porte un enfant turc hors des décombres, dans une ville détruite. Une photo visiblement retouchée, léchée, et qui pourrait gagner un prix ou devenir la photo de l'année... si elle était vraie.

Une image créée par une IA

Car le cliché n'a jamais été pris par un appareil photo. Il s'agit d'une image générée par Midjourney, une intelligence artificielle (IA) qui a le vent en poupe. On pourrait tellement y croire que le cliché n'a pas manqué de faire réagir cette utilisatrice de Twitter à plus de 8000 abonnés:

«Il y a tant d'humanité dans cette photo» Léa, utilisatrice de Twitter

L'illustration compte pourtant nombre de symboles très précis dont la présence affichée de manière trop évidente nous fait quelque peu sortir du cadre du vraisemblable. Les sauveteurs grecs ont-ils tous le drapeau de leur pays peint à l'ancienne sur ce casque au design vaguement étrange? Et que dire de l'enfant turc qui porte son propre emblème national sur l'épaule de son t-shirt?

Le blason présent sur le bras du sauveteur est, quant à lui, très similaire au vrai blason arboré par les sauveteurs grecs, comme on peut le voir sur cette vidéo (on remarque au passage la différence avec leur vraie tenue):

Une main à six doigts

Vous doutez encore que cette photo puisse être vraie? Comptez les doigts du sauveteur. Oui: l'homme en a six à sa main.

Une main à six, sept ou huit doigts? Une autre image, publiée la semaine dernière et plus saisissante encore, montre un CRS français prendre dans ses bras une manifestante. Le cliché semble encore plus crédible que celui du sauveteur grec. Et pourtant, si on regarde bien sa main...

Cette photo est fausse. Et le CRS a six doigts. twitter / midjourney

Derrière ce cliché, Anthony, un internaute qui avait pour objectif d'alerter sur le réalisme de ces images:

«J’ai voulu faire deux tweets. Un premier avec mes trois photos, puis un second indiquant que c’était un fake» Anthony france 3 régions

Le jeune homme a été pris de court par sa propre démonstration. Selon France 3 régions, il a fini par supprimer son post sur Twitter, vu plus de deux millions de fois en moins de deux jours, pour éviter de créer encore plus de confusion.

Analyse de la grammaire visuelle

Comment expliquer un tel réalisme et, en même temps, le fait que l'intelligence artificielle n'ait pas pu intégrer le fait que les mains humaines n'ont — normalement — que dix doigts?

«Ce type de programmes ne reconnaît pas nécessairement une personne en tant que tel», explique Anna Jobin, chercheuse et experte en intelligence artificielle au Human-IST (interaction science technology), un pôle de recherche de l'Université de Fribourg.

«Les générateurs d'images comme Midjourney travaillent en analysant la grammaire visuelle, mais n'attribuent pas de sens ou d'interprétation des éléments figurés» Anna Jobin, spécialiste en IA

Autrement dit, le programme produit une illustration basée sur le traitement de millions et des millions d'images pour simuler le réel, mais sans le comprendre réellement — à l'image de la désormais fameuse IA textuelle ChatGPT, mais pour les images.

Et le réel, l'IA ne le comprend pas vraiment. Preuve en est, le traitement de certains traits physiques par le programme, notamment les mains et le nombre de doigts.

Mais selon Anna Jobin, ce n'est qu'une question de temps avant que ce genre d'erreur ne soit corrigé:

«Si l'IA fait cette erreur précise, c'est que cette logique-là n'a pas été entraînée» Anna Jobin, spécialiste en IA

Un perfectionnement permanent

Le nombre de doigts n'est pas le seul élément pertinent qui permette de reconnaître une vraie image d'une IA. Selon Buzzfeed, qui s'est penché sur la question, on peut aussi trouver, notamment:

Des doigts particulièrement longs

Un trop grand nombre de dents (même si cela n'est pas visible de prime abord)

Des textures à l'aspect «plastique»

Midjourney n'est d'ailleurs pas la seule IA sur le marché. Le média en ligne américaine cite également Stable Diffusion et Dall-e 2. Et ces programmes se perfectionnent jour après jour, selon Anna Jobin: les IA s'entraînent souvent avec une «contre-IA» qui va essayer de reconnaître si l'image générée est crédible. Les deux programmes communiquent alors entre eux pour perfectionner les images.

De manière générale, une sensation de dissonance finit par nous envahir lorsqu'on regarde de près une image générée par une IA — similaire au concept de «vallée de l'étrange» pour les robots. Mais sur les réseaux sociaux, où le scrolling règne, le risque d'apercevoir brièvement une fausse image sans s'en rendre compte est grand.

«La question de la confiance va se poser»

Dans le futur, les éléments qui permettent d'identifier les images créées par IA vont donc s'amenuiser, ce qui rendra leur identification toujours plus difficile. Selon Anna Jobin, pourtant:

«Certains éléments créés par les IA ne seront jamais crédibles à 100%» Anna Jobin, spécialiste en IA

Pour l'experte, il s'agit désormais d'appliquer d'autres méthodes pour vérifier ces images qui dépassent le cadre de leur simple évaluation visuelle:

«Il faut trouver une nouvelle logique de vérification, comme on l'a fait dans d'autres domaines sur le net, pour des textes ou de fausses informations. Peut-être faudra-t-il, par exemple, utiliser un moteur de recherche d'images pour savoir si celle-ci est vraie ou pas.» Anna Jobin, experte en IA

«La question se pose aussi de savoir qui va le faire. Tout le monde n'aura pas ce réflèxe. Le journalisme devra faire ce travail de vérification et la question de la confiance va se poser», estime l'experte.

«Le fact-checking concernant des articles écrits a déjà gagné en importance ces dernières années, et cela devra également s'appliquer à des sources d'images et de vidéos» Anna Jobin, spécialiste en IA

Car l'experte tient à alerter: «La question qui se pose est aussi de savoir qui a intérêt à faire circuler cette image? Le danger qu'on ne fasse plus confiance à rien ni personne est présent... Et cela, c'est le plus grand défi.»