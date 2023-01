Vidéo: watson

Chers parents, cette poussette va vous faire rêver (son prix un peu moins)

Un couple d'ingénieurs (et de jeunes parents) canadiens ont créé une poussette intelligente qui se dirige toute seule.

Lorsque l’on est parents d’un enfant en bas âge, une balade à la place de jeux a souvent des allures d'expédition entre la poussette et les sacs. Un poids qui va désormais s'alléger grâce à une start-up canadienne: Glüxkind. Les fondateurs Anna Hunger et Kevin Huang ont créé une poussette autonome qui grâce à l’aide de l’intelligence artificielle devrait pouvoir soulager de nombreux parents.

La poussette du futur est électrique, intelligente et très chère. Glüxkind

Cette poussette révolutionnaire baptisée Ella est équipée d’un système doublement motorisé pour les montées et d’une assistance au freinage dans les descentes afin de limiter la charge pour les parents, une assistance semblable à celle des vélos électriques. Elle se déplace régalement de manière autonome lorsque l'enfant est dans les bras de son parent. Elle dispose de plusieurs capteurs et caméras pour détecter la présence d’obstacle ou lorsque que le parent ne retient plus la poussette afin de garantir un maximum de sécurité. Une véritable Tesla pour bambins.

Ella a été présentée lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, l'un des plus grands salons mondiaux de l'électronique grand public qui s'est terminé ce dimanche, où elle a reçu un prix de l'innovation. Elle devrait être disponible à la vente à compter du mois d’avril pour la «modique» somme d'environ 3000 francs.

