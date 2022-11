«Message Yourself», ou la possibilité d'envoyer des messages à soi-même, n'est pas une nouveauté toute trouvée par Whatsapp. Image: Shutterstock

Whatsapp veut que vous vous parliez à vous-même

Le service de messagerie américain lance «Message Yourself» afin d'offrir la possibilité à ses utilisateurs de discuter tout seul. Une nouvelle fonctionnalité censée l'aider à concurrencer ses rivaux bien plus en avance que lui.

Se parler à soi-même n'est pas seulement possible dans le monde réel. Désormais, cela sera également possible sur Whatsapp. Pour prendre des notes ou rédiger des listes de courses, le service de messagerie numéro un mondial a décidé de proposer à ses utilisateurs le «Message Yourself». Une fonctionnalité qui, selon Tech Crunch, sera disponible auprès de tous les appareils Android et iOS au cours des prochaines semaines.

«Aucun tiers, pas même WhatsApp, ne pourra lire ou écouter les messages que vous vous envoyez à vous-même» Whatsapp

Certes, il était, en théorie, déjà possible de discuter avec soi sur Whatsapp en sélectionnant son propre numéro préalablement ajouté au contact du téléphone. Mais le chemin pour y arriver sera bientôt beaucoup plus facile: une fois la mise à jour installée, les utilisateurs de l'application verront leur propre numéro automatiquement placé en tête de leur liste de contacts. En un clic, une nouvelle conversation s'ouvrira afin de s'auto-écrire.

S'inspirer de la concurrence

La possibilité d'envoyer des messages à soi-même n'est pas une nouveauté toute trouvée par Whatsapp. Le service de messagerie s'est en effet inspiré de Slack ou encore Signal qui offrent déjà cette possibilité à ses utilisateurs depuis quelques années.

Afin de maintenir sa course contre ses concurrents, le groupe Meta, auquel appartient l'application, s'inspire régulièrement de leurs fonctionnalités.

Instagram – autre outil détenu par le groupe américain et initialement lancé en tant que plateforme pour photos – a créé des émois sur la Toile en juillet dernier en annonçant davantage se concentrer sur les vidéos courtes, à l'instar de ses rivaux Tiktok et Snapchat savamment appréciés par la Gen Z. Fin novembre, la société de Mark Zuckerberg a officialisé le lancement des avatars alors que l'option existait déjà notamment chez Apple à travers les «Memojis». (mndl)