Votre mot de passe fait partie de ce top 10? Mauvaise idée

Jeudi, un rapport sur les mots de passe les plus utilisés par les internautes en 2022 a été dévoilé. Il ne suffirait que de quelques secondes pour les pirater.

Jamais la population n'a autant été confrontée aux tentatives de piratage informatiques qu'au cours de ces dernières années. Pour protéger au mieux ses données, l'éternelle recommandation des spécialistes reste de choisir un mot de passe quasiment introuvable. Sauf qu'en 2022, la majorité des internautes cède encore à la facilité.

C'est ce que démontre le dernier rapport de Nordpass. Le gestionnaire de mots de passe plus particulièrement connu pour son service VPN venté par de célèbres youtubeurs français a dévoilé jeudi la liste des 200 clés d'accès les plus utilisées, dans le monde, en 2022.

Sur trente pays analysés (parmi lesquels la Suisse demeure toutefois absente), dix mots de passe se positionnent en tête de pelletons. Entre simples séquences de chiffre et surnoms plein de mignonnerie, voici ce que, par exemple, les internautes français ont (à leur risque et péril) le plus imaginé.

Voici les 10 mots de passe les plus utilisés en 2022:

123456 123456789 azerty 1234561 azertyuiop avf2013 loulou OOOOOO password doudou

A noter qu'au niveau mondial, de nombreuses expressions ont fait leur entrée dans la liste des mots de passe les plus utilisés, au cours de l'année 2022. «Tinder», qui prête son nom au site de rencontre galvanisé par la pandémie de Covid, a connu un franc succès. Tout comme de nombreuses fictions qui ont aussi inspiré les internautes dans la protection de leurs données: «Batman», «Euphoria» et «Encanto» ont été annoncées parmi les plus populaires.

Comment créer un bon mot de passe?

Vous avez aperçu l'un de vos mots de passe préférés dans le top 10 listé ci-dessus? Vous feriez mieux de modifier ce dernier au plus vite. Si l'on en croit les conclusions de Nordpass, pour un hacker, craquer l'une de ces clés ne nécessiterait qu'une à onze petites secondes. A une exception près: «azertyuiop» qui, lui, demanderait une minute.

En marge de l'angle insolite de la nouvelle, Nordpass rappelle toutefois à quel point il est important de trouver un bon mot de passe afin de se protéger au mieux des cyberattaques. Pour ce faire, les experts informatiques de l'entreprise suggèrent notamment:

D'imaginer des mots de passe «longs et complexes» .

. De ne pas réutiliser des mots de passes déjà choisis pour d'autres comptes.

déjà choisis pour d'autres comptes. De modifier son mots de passe le plus souvent possible.

le plus souvent possible. De vérifier régulièrement l'activité de vos comptes. Un compte inutilisé peut «mettre en péril votre sécurité en ligne», alertent-il.

De précieux conseils qui ne devraient pas tomber dans l'oreille de sourds, en Suisse. Comme l'a indiqué, en début d'année, un spécialiste californien en sécurité informatique dont les statistiques ont été relayées par 24 Heures, le pays a connu, en 2021, une recrudescence de cyberattaques, avec un bond de 65% par rapport à 2020. (mndl)