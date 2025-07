La star de la saga Harry Potter va devoir dire adieu à son Audi A3 pour quelques mois. image: getty/watson

Emma Watson est privée de permis pour six mois

Après un excès de vitesse, l'actrice britannique de 35 ans a été condamnée à un retrait de permis de six mois par le tribunal.

Hermione Granger, de son nom officieux, a été contrôlée le 31 juillet 2024 alors qu'elle roulait à 61 km/h dans une zone limitée à 48 km/h à Oxford, à l'ouest de Londres, à bord d'une Audi S3 bleue d'une valeur de 32 000 chf, précise le Times.

L'excès a beau ne pas être mirobolant, l'actrice avait toutefois déjà accumulé d'autres contraventions. Outre une suspension de permis pour six mois, elle va donc devoir s'acquitter d'une amende salée de 1044 livres sterling (1125 chf), comme l'a tranché le tribunal de High Wycombe, situé entre Londres et Oxford, mercredi.

La comédienne n'était pas présente à l'audience d'environ cinq minutes. Son avocat a en revanche affirmé que l'actrice «comprend parfaitement sa position et acceptera sa punition». Moins douze points pour Gryffondor. Et bim.

«Je vous demande de lui reconnaître le mérite de son plaidoyer de culpabilité. C'est une femme en mesure de payer une amende appropriée» L'avocat d'Emma Watson, selon le Times

En effet, l'actrice est à la tête d'une fortune estimée à la bagatelle de 59 millions de livres sterling.

Emma Watson, qui a passé son enfance et son adolescence à tourner Harry Potter, est étudiante depuis 2023 à la prestigieuse université d'Oxford en écriture créative. S'il y avait besoin de le rappeler, est devenue célèbre en 2001, avec la sortie de Harry Potter et l'école des sorciers, aux côtés de Daniel Radcliffe et Rupert Grint.

Après avoir joué dans huit films de la saga (le dernier sorti en 2011), elle est apparue dans les films La Belle et la Bête ou encore Les Filles du docteur March réalisé par Greta Gerwig. (mbr/afp)