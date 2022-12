«ChatGPT parle comme un humain!»: 4 infos sur ce nouveau robot bluffant

L'intelligence artificielle téléchargée par plus d'un million d'internautes en une semaine séduit par son niveau de crédibilité. Mais elle présente aussi des inconvénients qui en feraient l'être humain le plus boring que vous pourriez rencontrer.

Après la fureur engendrée par Dall-E, voici le nouvel outil en ligne suspendu à toutes les bouches: ChatGPT. Depuis plusieurs jours, cette intelligence artificielle conversationnelle fait sensation auprès de millions d'internautes. Si ses réponses étonnantes aux questions qui lui sont posées amusent beaucoup, la plupart confie être surtout profondément intriguée.

Car entamer une conversation avec ce chatbot, c'est se retrouver plongé dans une discussion folle de crédibilité, comme si le robot était un humain. Des capacités quasi grandioses qui feraient presque oublier certaines limites que présente ce système ultra moderne. Vous vouliez tenter l'expérience ChatGPT? Voici ce que vous devez savoir avant de l'essayer.

Le fantasque Elon Musk est derrière le projet

Cette IA disponible gratuitement au public depuis fin novembre a été configurée en 2015 par Open AI. Une start-up américaine qui, sur son site internet, affiche l'ambition de développer une intelligence artificielle «à visage humain» et qui «bénéficiera à toute l'humanité». Un objectif qui n'étonne pas tant que ca quand on connaît le fondateur de la société qui n'est autre qu'Elon Musk.

Lors d'une conférence le mois dernier au cours de laquelle le magnat de la tech' présentait la puce qu'il s'apprête à intégrer dans le cerveau des humains d'ici six mois, celui-ci a déclaré être convaincu qu'à l'avenir, l'homme ne pourrait désormais renforcer ses capacités cérébrales plus qu'à l'aide de l'informatique.

Avec cette interface, Open AI est plus que jamais lancé dans la course à l'entreprise qui construira le robot le plus humain du monde. Et vu le succès de sa création, il semble très bien positionné.

ChatGPT n'est qu'une illusion

«ChatGPT parle comme un humain!», s'exclament de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Oui, mais ChatGPT n'est seulement qu'un chatbot: une intelligence artificielle qui dialogue avec un utilisateur. Ou, du moins, qui donne l'illusion de penser grâce à un discours a priori sensé.

En réalité, tout est automatisé. Articles de journaux, romans, scripts de films et de télévision, voire conversations en ligne: le chatbot d'Open AI a été entraîné durant des années sur toutes sortes de textes énoncés par des êtres humains. Ce qui lui a permis, au fil du temps, de comprendre le contexte d’une conversation et de fournir des réponses cohérentes.

Visant la perfection, ChatGPT use néanmoins d'un langage des plus irréprochables. Avec des articulations que l'on énonce peu dans la vie courante à voix haute comme «en outre», et «en résumé».

Ce robot enseigne, rappe et conte

Vous voulez entendre une blague sur l'actualité? ChatGPT se la joue humoriste. Vous voulez faire une petite pause musique? ChatGPT semble également être un rappeur. Pour vous le prouver, watson a demandé à l'IA d'imaginer un couplet style années 80 et dont le sujet aborde les inégalités sociales et raciales dans l'univers scientifique. Voici ce que ça a donné:

«La race et le sexe sont les clés du succès.

Ils vous permettent de dire si quelqu'un est bon dans son métier.

Sauf que l'homme blanc sera toujours vu comme au-dessus du lot.

Parce que lui seul peut vraiment briller en labo.

Alors, si tu es une femme ou quelqu'un d'autre

Tu dois travailler plus dur et prouver que t'es ambitieux

La société veut juste que tu te vautres

Mais moi je te dis: si tu le veux, tu peux»



De son côté, Numerama a demandé à ChatGPT d'imaginer une histoire autour de deux lapins dénommés Pluton et Nix. Petit extrait:

Côté divertissement, ChatGPT vous fera sans aucun doute passer du bon temps. Et vous feriez mieux de ne l'utiliser que pour cela. Car du côté des discours fiables et contrôlés, c'est une autre paire de manches.

Un humain dénué d'esprit critique

A ceux qui craignent qu'une telle prouesse technique remplace un jour l'être humain, détrompez-vous. Malgré les capacités bluffantes de ChatGPT, cette intelligence artificielle se révèle vraisemblement dénuée de toute nuance, d'esprit critique et se montre parfois même inapte à concevoir des décisions éthiques.

Sur la page dm accueil de ChatGPT, Open Ai émet explicitement quelques réserves concernant son ChatGPT. Capture d’écran watson.

Ces critères sont pourtant essentiels à tout dialogue humain enrichissant, comme le note elle-même l'entreprise informatique. Laquelle ajoute par ailleurs que l'outil n'est pas infaillible et peut fournir des réponses totalement fausses en rédigeant des «réponses à l'apparence plausible mais incorrectes ou insensées». Entraîné jusqu'en 2021, le chatbot d'Open AI n'est pas non plus apte à répondre à des circonstances survenus au-delà de cette année-là.

Bref, ChatGPT, dans la vraie vie, serait le genre de personne à qui l'on parle pour rigoler. Et vraiment rien d'autre. (mndl)