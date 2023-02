Avez-vous remarqué cette nouvelle option sur votre Instagram?

Depuis vendredi, des utilisateurs du réseau social ont aperçu un changement sur leur profil. La marque du groupe Meta teste en effet une nouvelle fonction un brin nostalgique.

Plus de «Société»

Avez-vu aperçu une mystérieuse story épinglée à la Une de votre profil Instagram? Vous faites ainsi partie des heureux élus sélectionnés par l'entreprise américaine. Dénommée «Souvenir», cette nouvelle fonction donne, comme l'a expliqué vendredi Social Media Today, un aperçu des anciennes stories publiées à une date précise, afin de les repartager sur la plateforme.

D'après le média spécialisé dans le domaine des réseaux sociaux, cette option serait encore en phase de test. Raison pour laquelle seules quelques personnes au monde ont pu l'essayer jusqu'à présent. Parmi eux, le créateur de contenu américain Jack Horwood qui a partagé sa surprise sur Twitter: «👀Nouveauté? Instagram pousse les souvenirs encore plus loin grâce à une nouvelle story (uniquement pour vous)», a-t-il indiqué.

Comme un déjà-vu

Pour nombre d'utilisateurs, la fonctionnalité risque cependant de ne pas leur sembler si nouvelle que cela, et ceci est normal. Souvenir s'avère être une version remaniée de la section Archives. Laquelle permettait déjà de retrouver et republier une ancienne story. Avec cette nouvelle fonction, l'utilisateur peut désormais plus facilement accéder à cette dernière sans passer par de multiples étapes intermédiaires.

Cette nouveauté Instagram intervient alors même que les utilisateurs se remettent à peine de la dernière mise à jour révélée par la marque du groupe Meta. Fin janvier, celle-ci a déployé «Notes», un format pensé pour partager une réflexion en moins de 60 caractères. (mndl)

Instagram ne cesse de se réinventer ces dernières semaines: Instagram veut vous aider à dormir

Sinon, les couples sur Instagram, elle en pense quoi notre Marie-Adèle nationale? Vidéo: watson