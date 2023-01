L’histoire rocambolesque de Neuchâtel qui a perdu sa page Instagram

Les conseils de l'expert en sécurité informatique

«Dans l’extrême majorité des cas l’usurpation d’un compte est le résultat d’une attaque basée phishing en amont» explique Stéphane Koch vice-président d’ImmuniWeb SA. Pour éviter de mauvaises surprises, voici ses conseils:

- Créer des mots de passe long et complexe (minimum 14 caractères).

- Utiliser un gestionnaire de mots de passe qui centralise tous vos accès via des mots de passe uniques.

- Activer la double authentification (y compris sur le gestionnaire de mot de passe). Elle permet de valider votre tentative de connexion en fournissant un code par le biais d'une application mobile par exemple.

- Se former et être sensibilisé à la sécurité informatique sur les réseaux sociaux.