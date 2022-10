TikTok, bon pour la carrière? C'est en tous cas un endroit où les jeunes adultes peuvent échanger des tuyaux, partager leurs frustrations, réagir à celles des autres, sans prendre de gants. Image: shutterstock

TikTok donne des conseils sur le monde du travail et c'est pas si con

Qui l'eût cru? La plateforme favorite de la Génération Z permet aux jeunes salariés d'échanger de façon directe ou décalée sur leurs éprouvantes expériences au sein du monde du travail. De quoi conjurer la vague du quiet quitting?

Pour beaucoup, TikTok, c'est cet ovni multidimensionnel tagué GenZ dans lequel on est littéralement aspiré une fois le doigt égaré dessus, et qui est aussi addictif qu'il est abêtissant.

Entre chorégraphies en petites tenues et sketchs maintes fois repris, difficile pour certains de trouver une raison qui les amènerait à scroller chez l'ennemi. D'autres, comme l'un de mes collègues chez watson (que je ne balancerai pas, promis) craignent qu'être exposés à un tel degré de divertissement les condamne à une journée - ou pire, une vie - de funeste improductivité.

Mais, comme dans tout multiverse qui se respecte, quand une chose existe, son contraire également. Et on a trouvé THE hashtag qui pourrait s'avérer vertueux: Careetok. Voici 5 raisons qui prouvent que TikTok, ça peut être aussi vachement utile.

Les jeunes partagent leur mal-être en entreprise en toute confiance

Storytime! Vous connaissez l'expression qui annonce une anecdote croustillante dans le monde digital? Trahison, histoire de fe*ses, harcèlement scolaire, vie amoureuse; le discours des jeunes est parfois sans filtre (ou presque😷) quand ils se racontent dans l'intimité de leur chambre, avec leur smartphone pour seul témoin.

Fait surprenant, le thème de la vie en entreprise a également son quart d'heure de gloire massacre sur TikTok. «#careetok», c'est plus de 795 millions de hashtags sur la plateforme, sans compter toutes ses désinences (l'on trouve ses pendants francophones, tel que «#mondedutravail», «#emploi»). Alors oui, «#sex», c'est 2,9 milliards d'occurrences, et «#dating», 45 milliards (les gens ont tout de même leur priorité, hein!)

Mais pourquoi donc parler massivement d'un truc aussi austère que le travail sur une plateforme où le fun n'est pas à temps partiel? Justement! TikTok est l'endroit même où les jeunes adultes peuvent partager leurs frustrations, réagir à celles des autres, sans prendre de gants - et également sans peur des mesures de rétorsion émanant du monde réel.

#responsable #pourtoi #fyp ♬ son original - hippocampea @hippocampea desolée pour ma tronche mais fallait que j’en parle #travail Le témoignage de cette tiktokeuse sur son expérience professionnelle a reçu 130k de validations et plus de 5000 réponses. «J'ai beaucoup galéré aussi, et j'ai enfin trouvé une entreprise avec des valeurs humaines et de la bienveillance», partage une internaute. @hippocampea

Illusion ou véritable espace pour la liberté d'expression? Si ce terrain de jeu pixelisé est promesse d'un joli foutoir à mi-chemin entre libération de la parole et bashing managérial gratuit, certains témoignages savent faire mouche auprès d'un jeune public en mal de repères dans le monde du salariat.

Mais des fois, ça part en vrille sur l'appli 👇 «Sniffer de la porcelaine»: TikTok veut troller les boomers de Margaux Habert

Les jeunes défoncent le langage des Millenials

Et faut avouer que ça fait du bien. Forward le mail, call meeting, afterwork: tout Millenial qui se respecte a une fois dans sa vie été fier de maîtriser l'art de la diarrhée verbale ès corporate (allez, avouez), le tout panaché dans un franglais fleuri.

Mais les plus jeunes n'ont souvent que faire de tous ces concepts laborieux qui viennent, souvent, alourdir un Google Agenda qu'ils estiment déjà surchargé.

La vélocité avec laquelle les termes «à la mode» vivent et meurent n'aide pas. En effet, entre générations, pour se comprendre, c'est un véritable dictionnaire des mœurs et langage qu'il faudrait éditer chaque année. Tout comme nous le révèle le Daily Mail cette semaine, l'emoji pouce en haut est perçu comme passif agressif pour les Genzoomers. Compliqué, vous avez dit?

En vrai, tout le monde en prend pour son grade...

...Et de ce côté, les premiers concernés savent faire preuve d'autodérision.

L'humour permet de relativiser et d'apprendre des autres

Les étudiants d'hier sont les jeunes salariés d'aujourd'hui. Et ces derniers se heurtent parfois à des codes corporatifs rigides qui ne font pas toujours sens pour eux. TikTok leur permet d'apprivoiser cette nouvelle phase, et, pourquoi pas, de prévenir les maux du monde moderne, tels que burn out, anxiété, manque de confiance en soi face à un marché du travail ultra-compétitif. Une façon, peut-être aussi, de conjurer les vagues de quiet quitting (ou démission silencieuse), ce phénomène adopté par les jeunes salariés qui consiste à ne plus faire d'efforts en dehors du strict cahier des tâches, et qui a trouvé grand écho dans les médias anglophones.

Apprendre à mettre des limites au travail, négocier son salaire.... Ces conseils pourraient en outre être bénéfiques pour les jeunes femmes, pour qui le game de la carrière pose quelques défis spécifiques.

Votre psy shuffle peut-être ses conseils sur TikTok

Désormais, pour certains, la promotion de son travail passe par une mise en scène de soi. La limite entre vie privée et vie pro est plus nébuleuse que jamais, et le phénomène touche presque toutes les classes d'âges. A titre d'exemple, l'on pourrait bien retrouver son psy en train de se tortiller sur la dernière trend en vogue, distribuant des conseils sur la peur du jugement entre deux happy feet. Ou votre avocat, votre docteur, votre prof d'école,...

D'aucun y verront des ballets impudiques (surtout ceux qui en ont un mal placé), la goutte de désinhibition en trop qui fait déborder le vase de la tolérance à l'abnégation de la dignité humaine.

Mais mes bonnes gens, c'est qu'il va falloir vivre avec son temps! Car les points positifs d'une telle démarche, on en trouve (mais sii!):

Le message est réceptionné dans la bonne humeur. Dixit une abonnée: «J'adore tes danses 😂 Rien qu'avec ça j'ai le sourire, c'est une vraie thérapie 😁».

On aborde des thématiques lourdes avec plus de facilité auprès des jeunes.

Et ouiiii boonnn, ça accroît la likabilité, et donc la profitabilité de l'influenceur.

Et vous, glaner des infos sur le monde professionnel via TikTok, ça vous hérisse le poil? Faites-le-nous savoir en commentaire.