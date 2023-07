Le principe: filmer des gens à leur insu et les prendre en flagrant délit ou en suspicion de délit, avant de hurler «Attention Pickpocket !» à la manière d'une alarme, ce qui aura tendance à provoquer le malaise et surtout la fuite de la personne concernée. Si on peut néanmoins se poser la question d'un point de vue éthique quant au fait d'afficher quelqu'un que l'on suspecte, il n'empêche que ce mouvement citoyen fait désormais le buzz.

Tout part d'une femme, Monica, une Italienne de 57 ans vivant à Venise. Elle explique faire partie d'un groupe appelé Cittadini non distratti (citoyens non distraits) qui vise à importuner les pickpockets sévissant dans le centre historique de la ville. Cette femme cumule désormais des milliers d'abonnées sur TikTok.

Ce médicament pourrait faire repousser nos dents

La perte des dents est un problème pour beaucoup. Mais des recherches pour les faire repousser sont en cours au Japon et les premiers résultats sont prometteurs.

Chez les plus de cinquante ans, de plus en plus de personnes portent une prothèse dentaire. Grâce à des chercheurs japonais, cela ne sera peut-être plus nécessaire.